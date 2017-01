Urmărire penală şi revocarea ministrului Turismului

Comisia parlamentară în cazul Udrea a adoptat ieri, cu 9 voturi \"pentru\", raportul prin care o acuză pe ministrul PD-L, Elena Udrea, de deturnare de fonduri în programul “Paşte în Bucovina” şi cere revocarea din funcţie a acesteia, cu începerea urmăririi penale. Raportul comisiei în cazul Udrea are 169 de pagini şi 19 anexe. Preşedintele comisiei, Ludovic Orban, a declarat că prin raportul aprobat, Comisia de anchetă propune Camerei să aprobe cererea de revocare a Elenei Udrea de la conducerea Ministerului Turismului şi a Cristinei Trăilă de la şefia Agenţiei Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, precum şi urmărirea penală a Elenei Udrea pentru abuz în serviciu contra intereselor publice, neglijenţă în serviciu şi conflict de interese. Orban a afirmat că raportul va fi depus astăzi la Biroul Permanent al Camerei, alături de anexe. De asemenea, Comisia de anchetă cere ca plenul Camerei să aprobe sesizarea Curţii de Conturi pentru verificarea modului în care a fost efectuată execuţia bugetară la Ministerul Turismului (MT), precum şi pentru verificarea oportunităţii şi legalităţii cheltuirii banilor publici cu ocazia evenimentului de lansare a campaniei “Romania, land of Choice”, din 5 iunie 2009, de la Paris, pentru contractele de publicitate externă la Eurosport şi CNN, pentru programele “Paşte în Bucovina”, “Lumină la malul mării”, inclusiv pentru concertul lui Goran Bregovici, precum şi pentru toate contractele care au făcut obiectul anchetelor comisiei. Comisia mai propune sesizarea ANAF pentru luarea măsurilor legale care se impun pentru contractele dintre Ministerul Turismului cu SC Eurofirm Art SRL. Ludovic Orban a mai afirmat că raportul comisiei cuprinde concluzii legate de comportamentul şi atitudinea ministrului Turismului faţă de comisie. “Comisia propune Camerei Deputaţilor să ceară începerea urmăririi penale pentru săvîrşirea infracţiunilor prevăzute de articolul 8 alin.1 şi alin. 2 din legea responsabilităţii ministeriale republicată”, a precizat Orban. Comisia Udrea mai solicită Camerei Deputaţilor să aprobe sesizarea Băncii Naţionale a României în vederea cercetării legalităţii acordării rescadenţării creditului de la BRD Société Générale al ministrului Turismului, Elena Udrea. Potrivit declaraţiei de avere depuse în luna iunie de către ministrul Turismului, Elena Udrea, aceasta a convenit cu BRD amînarea cu un an, pentru 2010, a scadenţei pentru rambursarea unui credit de 3.297.000 euro contractat în 2007.

Solidaritate democrat-liberală

Liderul grupului PD-L din Camera Deputaţilor, Mircea Toader, a declarat, ieri, că raportul comisiei Udrea prin care se cere începerea urmăririi penale a acesteia este un \"rechizitoriu\" pe care PD-L îl va respinge în Biroul Permanent şi în plen. Toader a spus că tot ceea ce apare în raportul comisiei Udrea demonstrează un singur lucru, că se doreşte să se creeze o atmosferă şi o presiune mediatică, în perioada de precampanie. “Cînd se va numi Parlamentul României instituţie anexă a Procuraturii Generale sînt de acord, dar avem specialişti şi procurori care anchetează şi propun urmărirea penală”, a declarat Mircea Toader. Ministrul Turismului, Elena Udrea, susţine că acuzaţiile formulate de comisia de anchetă denotă rea-credinţă şi un comportament abuziv şi ilegal al membrilor acesteia, care au avut ca unic scop compromiterea unui ministru PD-L în perspectiva alegerilor prezidenţiale, chiar şi prin nereguli inventate. Ea a afirmat că nu intenţionează să demisioneze în urma acuzaţiilor formulate în raportul comisiei de anchetă, arătînd că documentul conţine doar “acuzaţii fabricate” şi că activitatea Ministerului poate fi caracterizată drept una pozitivă.