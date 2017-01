Urmăriri ca în filmele sârbești, pentru „descăruțarea“ Constanței

O acțiune obișnuită a polițiștilor locali din Constanța a ajuns să semene uluitor de tare cu un veritabil film regizat de Emir Kusturica. Încercând să îi prindă pe căruțașii care încalcă legea circulând cu atelajele pe străzile municipiului, polițiștii s-au trezit nevoiți să se angajeze în mijlocul unor urmăriri pe cât de hilare, pe atât de periculoase. Însă nu s-au lăsat cu una, cu două și i-au oprit pe căruțași să provoace adevărate tragedii.

Ceea ce ar fi trebuit să fie o acțiune obișnuită pentru polițiștii locali din Constanța s-a transformat într-o urmărire ca în filme. Însă nu ca în producțiile americane, cu gangsteri și mașini ultra-rapide, ci mai degrabă ca în filmele regizate de Emir Kusturica, cu țigani pe care i-a ocolit bunul simț și căruțe în plin trafic. Cam așa se poate descrie, pe scurt, primul episod dintr-o amplă acțiune de identificare și sancționare a căruțașilor care circulă cu atelajele pe arterele rutiere ale municipiului Constanța.

URMĂRIRE CA ÎN BALCANI

Acțiunea a debutat luni dimineață, în jurul orei 9.30. Mai multe echipaje ale Poliției Locale Constanța au început să patruleze în toate zonele orașului. La mai puțin de 20 de minute de la debutul operațiunii, polițiștii au reperat, venind din sens opus, o căruță plină cu sticle din plastic goale, condusă de un țigan care avea alături alte două persoane, chiar pe bulevadrul Aurel Vlaicu din Constanța, în zona industrială. În scurt timp, a început o urmărire ca în filmele... sârbești. Țiganii nu s-au lăsat prinși cu ușurință. Când au văzut că polițiștii locali au început să îi urmărească, au schimbat brusc sensul de mers, întorcând chiar pe linia continuă (o altă încălcare a legii!!!). Nici polițiștii nu s-au lăsat: au pornit semnalele acustico-vizuale, au schimbat direcția și s-au ținut după atelaj. În acel moment, țiganii căruțași au dat bice la propriu în calul care trăgea vehiculul, în încercarea de a fugi de echipajul care mergea în urma lor. La rândul lor, și polițiștii locali au dat bice, dar la figurat, în caii putere ai mașinii cu care se aflau în misiune. Nici când s-au văzut cu polițiștii în urma lor, căruțașii nu au vrut să oprească. Au crezut pesemne că patrupedul lor e mai agil decât herghelia de sub capota mașinii de poliție. Abia când au observat că, în față, îi așteaptă un alt echipaj al Poliției Locale, au tras pe dreapta. Dar asta nu înseamnă că s-au și liniștit. În momentul în care au fost luați la întrebări de polițiști, au trecut fără milă la reclamații, spunând că sunt amendați degeaba. „Nu am dat în cap și nu am omorât pe nimeni. Ce aveți cu noi? Doar muncim ca să avem ce pune pe masă”, au strigat țiganii în gura mare. Întrebați de ce nu s-au oprit când au văzut că sunt urmăriți, ei s-au purtat de parcă nici usturoi n-ar fi mâncat, nici gura nu le-a mirosit. „Nu am văzut că ne urmăriți, că am fi oprit. Nu am văzut nimic”, au spus căruțașii, fără să fie conștienți de pericolul la care i-au expus pe ceilalți participanți la trafic. Colac peste pupăză, procesul de identificare a durat destul de mult, pentru că oamenii nu aveau niciun act de identitate la ei.

NESIMȚIREA ARE PICIOARE SCURTE

Vânătoarea de căruțași în trafic a continuat. Un alt atelaj, condus de un bărbat însoțit de alți trei, a fost identificat pe strada Baba Novac. Și de această dată, cei cu musca pe căciulă au încercat, fără succes, să îi fenteze pe polițiști. În zadar li s-au făcut semne disperate și li s-a strigat să oprească. Nici măcar nu au încercat să încetinească. Abia când au văzut că polițiștii locali pornesc în urmărirea lor cu mașina, și-au dat seama că nu au nicio șansă să scape și au oprit la vreo 200 de metri de locul în care li s-a făcut semn. Bineînțeles că au găsit și o scuză pentru gestul lor. „Nu puteam să opresc instantaneu. Ce, credeți că la căruță e ca la mașină, să pun frână și să se oprească direct? Nu e așa ușor”, a spus cel care a condus atelajul. Dincolo de inocența mimată, cei care se aflau în căruță nu s-au sfiit să lanseze amenințări către polițiștii locali și jurnaliștii care au fost alături de ei în acțiune.

„PUTEAU PRODUCE O TRAGEDIE”

Operațiunea de luni a fost doar prima etapă a unei ample acțiuni, pe care polițiștii locali o desfășoară până în 15 iulie. Cei prinși au fost sancționați, conform Codului Rutier, cu amenzi cuprinse între 1.125 și 2.500 de lei (9 - 20 de puncte). Dincolo de întâmplările puțin amuzante petrecute până acum, nu ar trebui să ignorăm pericolul pe care îl reprezintă aceste căruțe în trafic. „Cele mai multe dintre atelaje nu sunt înregistrate la autoritatea publică locală și nu respectă condițiile minime de siguranță în trafic. De exemplu, nu sunt semnalizate corespunzător”, a declarat șeful Serviciului de Siguranță Rutieră din cadrul Poliției Locale, Dan Baltag. De asemenea, după cum am putut observa, căruțașii nu obișnuiesc să respecte regulile de circulație. „De obicei, când ne văd că îi urmărim, încearcă să fugă și sunt în stare să treacă pe culoarea roșie a semaforului sau să taie linia continuă. Căruțașul de pe Aurel Vlaicu putea provoca o tragedie atunci când a schimbat brusc direcția”, a spus unul dintre polițiștii locali care au participat la această misiune. Așa că, dacă observați căruțe în trafic, gândiți-vă la pericolele pe care le pot reprezenta și alertați Poliția Locală la numărul de telefon 0241.484.205.

Citește și:

Țiganii reevacuați din Tăbăcărie, și tupeiști și nemulțumiți de „camping“

Parcul Tăbăcărie, transformat de țigani în camping