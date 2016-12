Urmărit prins la Ciocârlia

Poliţiştii din Ciocârlia au reuşit să dea de urma unui tânăr condamnat la o pedeapsă cu închisoarea de magistraţii Judecătoriei Constanţa. Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa spun că, sâmbăta trecută, oamenii legii l-au reţinut în urma unor acţiuni pe Dumitru S., de 27 de ani. Anchetatorii susţin că bărbatul are de executat o pedeapsă cu închisoarea de un an şi o lună pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere şi sub influenţa băuturilor alcoolice.