Urmăriţi prinşi

Poliţiştii din localitatea constănţeană Lumina au depistat în cursul zilei de joi, în urma unui control de rutină, două persoane pe numele cărora erau emise mandate de arestare. Oamenii legii spun că Cicu Crăciun, de 40 de ani, din localitatea constănţeană Nicolae Bălcescu, are mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de un an, emis de Judecătoria Constanţa, pentru comiterea infracţiunii de furt calificat. Bărbatul a fost încarcerat în Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv Constanţa. Un alt bărbat care era dat în urmărire şi care a fost depistat de oamenii legii este Viorel Iuga, de 26 de ani, din Lumina. Pe numele său era emis de către Judecătoria Constanţa mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de un an şi şase luni pentru comiterea unor infracţiuni la regimul rutier. Tânărul a fost încarcerat în penitenciarul Poarta Albă.