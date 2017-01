„Urmaşul” lui Badea Cârţan a ajuns pe jos, după 115 zile, la Columna lui Traian de la Roma

Globetrotterul român Mirel Magop, cel care a plecat pe jos, pe 7 august, din comuna Cârţişoara (judeţul Sibiu) către Italia, a declarat că de 1 Decembrie, după 115 zile, a reuşit să ajungă la Roma, la Columna lui Traian, unde va presăra pământ românesc adus de la Sarmizegetusa, potrivit Agerpers. "Am ajuns la Roma şi în o oră-două ajung şi la Columna lui Traian. Da, duc pământ de la Sarmizegetusa şi o să fiu un pic dac, o să am căciulă de dac. A fost greu, dacă era o călătorie uşoară o făceau mai mulţi. Am plecat de la Cârţişoara pe 7 august, data morţii lui Badea Cârţan. Astăzi vremea se anunţă puţin capricioasă, sper ca până la eveniment să nu plouă", a spus Mirel Magop, cel plecat pe jos pe urmele lui Badea Cârţan. El mărturiseşte că a mers 3.000 km, îmbrăcat în costum tradiţional, cu un singur scop: să vorbească tuturor românilor întâlniţi pe drum despre marele patriot Badea Cârţan. "Am făcut peste 3.000 de kilometri, pentru că eu am fost peste tot pe unde am fost invitat şi am vorbit despre Badea Cârţan. Oricum, a fost o călătorie mai lungă, pentru că am vrut să trec prin cât mai multe locuri pe unde a trecut Badea Cârţan. În Italia, la Milano, Torino, Genova, Parma, Verona, Padova, Firenze, Bologna m-am întâlnit cu români de-ai noştri", a mărturisit Mirel Magop. Asemenea lui Badea Cârţan, Mirel Magop va distribui cărţi româneşti compatrioţilor din Peninsulă. Globetrotterul a cerut ajutor românilor de acasă şi astfel a ajuns pe 1 Decembrie la Roma cu 200 de cărţi, pe care le va face cadou românilor din Italia, care îl vor întâmpina la Columnă. Cărţile au fost donate din România. Încălţat în opinci, îmbrăcat în costum tradiţional, cu căciulă de dac pe cap şi pământ românesc în mână, Mirel Magop va fi aşteptat la Columna lui Traian şi de un sibian, Dorin Magda, primarul comunei Cârţişoara, locul unde se află adevăratele opinci ale lui Badea Cârţan. "O să îl întâmpinăm cu drapelul românesc. Eu o să port şi banderolă tricoloră", a precizat Dorin Magda.

OPINCILE LUI MIREL O călătorie de aproape patru luni, 115 de zile şi nopţi, în care a înfruntat gerul, ploaia şi chiar şi zăpada, totul în numele patriotismului. Principala problemă a "urmaşului" din 2013 al lui Badea Cârţan au fost chiar opincile. Acesta recunoaşte că a plecat la drum cu patru perechi de opinci, asemenea lui Badea Cârţan, numai că le foloseşte mai mult "de decor". În urmă cu mai bine de un secol, Badea Cârţan a reuşit să ajungă la Roma încălţat cu opinci. Din cele patru perechi cu care a călătorit Badea Cârţan, la muzeul care-i poartă numele din Cârţişoara mai există o singură pereche, care a fost conservată cu ajutorul specialiştilor restauratori din Sibiu. Potrivit restauratorilor, opincile lui Badea Cârţan erau mult mai rezistente, pentru că s-a folosit o piele de bivol tăbăcită prin metode naturale. Badea Cârţan e singurul român care a adus lumina cunoaşterii prin cărţi de la Roma în Transilvania, străbătând pe jos peste 2.000 de kilometri. Când a ajuns la Roma, Badea Cârţan a fost asemănat de străini cu dacii de pe Columna lui Traian din capitala fostului Imperiu Roman.