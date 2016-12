Următoarele filme Harry Potter vor fi 3D

Sperând într-un succes de box-office pe măsură, după exemplul dat de „Avatar”, următoarele două filme din seria Harry Potter vor fi lansate de Warner Bros. în format 3D. Warner Bros. a testat conversia în 3D a peliculei „Clash of the Titans”, realizată de un distribuitor extern, şi a decis să lanseze filmul în acest format, dar şi următoarele două părţi ale ecranizării „Harry Potter and the Deathly Hallows / Harry Potter şi Talismanele Morţii”. Până atunci, „Clash of the Titans” se va lansa pe 2 aprilie. Este vorba despre un remake al filmului din 1981 cu Lawrence Olivier, iar Warner Bros. estimează încasări interne de peste 200 de milioane de dolari, după ce cu „300 / 300 - Eroii de la Termopile” a obţinut 211 milioane de dolari în 2007. De asemnea, pentru noul film, compania estimează că va obţine şi în străinătate peste 245 de milioane de dolari, cât au totalizat încasările externe ale producţiei „300”.

Cheltuielile de conversie în 3D au scăzut şi sunt estimate la cinci milioane de dolari pentru un film. De asemnea, Warner Bros. va mai cheltui încă cinci milioane de dolari, pe film, pentru achiziţia ochelarilor pentru personalul care prelucreză filmele. Partea întâi din „Harry Potter and the Deathly Hallows / Harry Potter şi Talismanele Morţii” va fi lansată pe 19 noiembrie, în timp ce partea a doua are programată premiera pe 15 iulie 2011. Singurul film din franciza Harry Potter care a mai rulat în 3D a fost „Harry Potter and the Half-Blood Prince / Harry Potter şi Prinţul Semipur”, anul trecut, însă numai o scurtă parte a putut fi vizionată în 3D în cinematografele Imax. Nu era clar dacă autoarea cărţilor Harry Potter, J.K. Rowling trebuia să îşi dea acordul pentru ecranizarea 3D.

Warner Bros. vrea să cumpere şi studiourile Leavesden din Marea Britanie, unde timp de zece ani, au avut loc filmările pentru seria Harry Potter. Valoarea investiţiei va fi de mai multe milioane de dolari. Compania americană are intenţia să extindă facilităţile, pentru a putea oferi diverse servicii, precum efecte vizuale, animaţie şi editare de film, dorind să se dezvolte şi în materie de filmări de exterior şi zone de producţie. În plus, Warner Bros. vrea să includă studiourile în circuitul turistic, permiţând accesul pe platouri fanilor Harry Potter şi producătorilor de film aflaţi la început de carieră. În studiourile Leavesden au fost filmate mai multe proiecte care au beneficiat de sprijinul Warner Bros., cum ar fi „Charlie and the Chocolate Factory / Charlie şi Fabrica de ciocolată” şi „The Dark Knight / Cavalerul Negru”.