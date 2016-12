Institutul Național de Statistică (INS) va organiza următorul recensământ al populației în 2021, iar din acest an vor fi organizate evenimente în acest sens, a anunțat președintele instituției, Tudorel Andrei. ”Din acest an și până în 2021, INS va trebui să organizeze foarte multe evenimente, întrucât recensământul este o chestiune foarte importantă nu numai pentru statistica oficială din România, ci pentru noi toți. Cel din 2011 s-a desfășurat după un sistem clasic. Din fericire, am ajuns la rezultate mai mult decât onorabile. Sunt rezultate certe pe care le-am obținut, dar mi-aș dori în 2021 să organizăm cu totul altfel recensământul. Administrația publică centrală a avansat foarte mult. Există foarte multe baze de date. Va trebui să găsim folosirea pe scară largă a acestor surse administrative”, a spus Andrei. El a precizat că de la începutul anului viitor INS va fi membră în comisia de statistică a ONU. ”Personal mă flatează, personal mi se pare o realizare foarte mare pentru statistica oficială să facă parte dintre cele 24 de țări din totalul de peste 200. Asta arată că statistica oficială lucrează după reguli foarte clare și are o vizibilitate externă, zic eu, foarte bună”, a afirmat președintele INS. Potrivit rezultatelor definitive ale Recensământului Populației și al Locuințelor - 2011, populația stabilă a României era de 20.121.641 de persoane la 20 octombrie 2011, din care 10.333.064 de femei (51,4%).