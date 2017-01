Următorul trend: vouchere falsificate pentru „Rabla”?

Vînzările de automobile noi din acest an s-ar putea ridica la circa 130.000 de unităţi, un nivel similar fiind posibil şi pentru anul viitor, a declarat, ieri, vicepreşedintele Asociaţiei Producătorilor şi Importatorilor de Automobile din România (APIA), Brent Valmar. „Cred că am atins nivelul de jos şi cred că ar fi normal să ne stabilizăm şi să depăşim perioada dificilă. (...) Prognoza noastră merge undeva la 130.000 de autoturisme în acest an şi cred că acest nivel este rezonabil să-l luăm în seamă şi pentru anul viitor”, a spus oficialul APIA. El a adăugat că ideea cumulării a trei prime de casare, avansată de Ministerul Mediului, este binevenită. „Faptul că se permite retragerea din piaţă chiar şi a trei maşini pentru una nouă, mi se pare corectă. Există din ce în ce mai puţini posesori de rable care îşi permit să plătească diferenţa pînă la una nouă. E o măsură potrivită pentru înnoirea parcului şi pentru sprijinirea industriei”, a spus Valmar, care ocupă şi funcţia de director general al celui mai mare importator din piaţa locală, Porsche România. Pe de altă parte, el a spus că introducerea de vouchere implică riscuri. “Cu voucher-ul trebuie să fim foarte, foarte atenţi care este procedura de derulare. Există reţele criminale specializate care falsifică bancnota de 100 de euro, care are tot felul de chei de siguranţă. Vă cam imaginaţi ce s-ar putea întîmpla dacă vine cineva cu un bilet în valoare de vreo 900 de euro. Nu ştiu cum se poate securiza”, a declarat oficialul APIA. Potrivit acestuia, se pot găsi soluţii, dar este nevoie ca autorităţile să fie atente. “Autorităţile trebuie să găsească o rezolvare corectă, pentru că dacă te duci la bancă cu o bancnotă falsificată, casiera nu ţi-o primeşte, o iei înapoi. Dacă un dealer s-ar duce cu un voucher din acesta la Ministerul Mediului să-şi ia banii, bănuiesc că s-ar întîmpla la fel. Distribuitorii de maşini nu sînt pregătiţi să facă diferenţa dintre un voucher falsificat şi unul autentic”, a precizat Valmar. El a declarat că firmele auto trebuie să aibă grijă de investiţiile făcute în reţele de distribuţie şi de personal, deoarece scăderea pieţei impune restructurarea activităţilor. Pînă în prezent, unii dealeri de la parterul blocurilor şi-au închis activitatea, iar pînă la sfîrşitul anului astfel de cazuri vor mai exista, în opinia lui Valmar. Înmatriculările de automobile noi au căzut cu 59,4% în primele opt luni, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, la 81.857 unităţi, iar înregistrările de maşini rulate au avansat cu 8,1%, la 152.620 unităţi, potrivit Direcţiei Regim Permise şi Înmatriculare a Vehiculelor. În primele opt luni ale anului trecut au intrat în circulaţie 201.915 maşini noi şi 141.153 automobile rulate. Exclusiv în august, intrările în circulaţie ale maşinilor noi au scăzut cu 71,8%, de la 30.528 autoturisme noi în august 2008 la 8.591 unităţi. În cazul maşinilor rulate, înregistrările au scăzut cu 58,9%, de la 29.393 unităţi în august 2008 la 12.080 maşini în aceeaşi lună din acest an.