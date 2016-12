Urme de metamfetamină în casa lui Britney Spears

Fostul manager al lui Britney Spears, Sam Lufti, a declarat că în urmă cu cinci ani, câini specializaţi în detectarea drogurilor ar fi mirosit urme de metamfetamină în casa artistei. Sam Lufti se pregăteşte pentru un proces împotriva lui Britney Spears. În documentele prezentate de Lufti în instanţă se menţionează temele pe care doreşte să le discute. Una dintre întâmplările pe care acesta vrea să le aducă în faţa justiţiei este faptul că, în 2007, un câine specializat în detectarea drogurilor a găsit urme de metamfetamină în casa artistei. Potrivit lui Sam Lufti, urmele se aflau pe carpeta pe care copiii lui Britney Spears, atunci în vârstă de 1 an, respectiv 3 ani, se jucau. Mai mult, fostul agent al starului menţionează că, după acest incident, vedeta i-a cerut să spele mocheta şi să înlocuiască parchetul. Fostul manager al artistei mai afirmă că Britney Spears i-ar fi spus că tatăl ei, Jamie, este ”un alcoolic abuziv şi un rasist violent”.

Sam Lufti i-a dat în judecată pe Britney Spears şi pe părinţii ei, în 2009, din cauză că artista nu ar fi respectat contractul pe care îl semnase cu el, dar şi pentru calomnie. Acesta doreşte să o aducă pe Britney Spears ca martor în proces, în condiţiile în care părinţii ei au declarat că el ar fi drogat-o şi că i-ar fi interzis să ia legătura cu familia. Vedeta se află sub curatela tatălui ei, Jamie Spears, din februarie 2008, el preluând, totodată, rolul de administrator al averii acesteia, iar comportamentul ei este monitorizat de un judecător, după ce cântăreaţa a avut o serie de căderi nervoase. Tot în 2008, Britney Spears a pierdut temporar custodia celor doi copii ai ei, Sean Preston şi Jayden James. Însă, de atunci, Britney Spears a reuşit să îşi reabiliteze imaginea şi să îşi relanseze cariera muzicală, începând cu lansarea albumului ”Circus”, în decembrie 2008. Britney Spears a obţinut şi o apariţie specială în serialul de comedie ”Glee”, după un turneu mondial de succes, în 2009. În martie 2011, cântăreaţa şi-a lansat al şaptelea album de studio, ”Femme Fatale”, din care single-ul ”Hold It Against Me” a ocupat prima poziţie în topul Billboard Hot 100.