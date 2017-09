Urmează 3 zile de plajă la Constanța! Vezi temperaturile maxime!

Meteorologii anunță 3 zile frumoase la Constanța, cu temperaturi maxime demne de vară, nicidecum de toamnă. Astfel, marți, 12 septembrie, sunt anunțate temperaturi maxime între 27 și 32 de grade C, iar minimele vor fi cuprinse între 18 și 21 de grade C; vor fi și nori în această zi, dar vom avea parte și de soare. Și miercuri, 13 septembrie, se anunță vreme frumoasă la Constanța, cu maxime cuprinse între 27 și 30 de grade C, iar minimele între 15 și 19 grade C. Joi, 14 septembrie, va fi mult soare; temperaturile maxime vor cunoaște o ușoară scădere, dar tot va fi cald; mercurul în termometru va urca până la 29 grade C, în vreme ce minimele vor fi cuprinse între 15 și 19 grade C, anunță meteorologii. Vom reveni cu eventualele modificări.