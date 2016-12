Urmează chiul în masă la orele de religie? Asta vor elevii!

13:05:22 / 01 Octombrie 2015

Dreptul fiecaruia

Domnule Bogdan, de ce trebuie sa cred in biserica si in popi? Acestia sunt si ei oameni care au urmat o facultate ca si profesorii, medicii etc. si sunt supusi pacatului si greselilor ca oriced om. Sa nu uitam ca biserica este cea care manipuleaza masele pe fondul nemultumirilor si a suferintelor. Mai intai sa-si plateasca toate darile la stat, sa dea chitante pentru banii primiti, pentru botezuri sau inmormantari si numai apoi sa vina in fata mea si sa tina predici!