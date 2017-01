Urmează marele derby cu UCM Reşiţa

A mai rămas o singură zi pînă la duelul dintre HCM Constanţa şi UCM Reşiţa, meci contînd pentru etapa a 21-a a Ligii Naţionale de handbal masculin. Cu şase etape rămase pînă la ultimul fluier al sezonului, în cursa pentru titlul de campioană au mai rămas trei formaţii: HCM Constanţa, UCM Reşiţa şi Dinamo, avînd în această ordine, şanse la cucerirea trofeului. Etapa a 21-a ar mai putea face o “victimă“, duelul de la Constanţa dintre HCM şi UCM Reşiţa anunţîndu-se decisiv mai ales pentru echipa pregătită de Aihan Omer. Un succes al Constanţei ar spulbera şi în acest sezon visul reşiţenilor de a se încorona pentru prima dată în istorie cu titlul naţional. “Va fi un meci în acelaşi timp şi dificil şi decisiv. O victorie a noastră va face ca Reşiţa să iasă din lupta pentru titlu. Este ultima şansă pentru ei şi din acest motiv vor da totul pe teren. Faptul că jucăm acasă, că am cîştigat meciul tur de la Reşiţa dar şi că putem elimina după acest meci o contracandidată, ne motivează suficient pentru a lupta din primul şi pînă în ultimul minut. Vom avea cu siguranţă şi sprijinul suporterilor. Din fericire, vin din ce în ce mai mulţi la meciurile noastre şi acest lucru ne bucură, mai ales că în ultima vreme nu am avut partide foarte grele. Cu Reşiţa cred că vor face aceiaşi atmosferă incendiară ca la disputele din cupele europene“, a spus Silviu Băiceanu, unul dintre cei mai experimentaţi jucători ai HCM-ului. Pivotul nostru nu crede că brigada de arbitri, formată din bucureştenii Sorin Dinu şi Constantin Din, ar putea influenţa soarta meciului. „Sînt arbitrii internaţionali, au condus foarte multe partide dificile şi am convingerea că vor arbitra corect. Nu trebuie să ne gîndim la arbitrii ci doar la jocul nostru, unul care trebuie să fie pe măsura importanţei meciului“, a spus acelaşi Băiceanu.