"Urzeala tronurilor", cel mai piratat serial TV în 2014

Serialul "Urzeala tronurilor/ Game of Thrones", produs de HBO, se află pe primul loc în topul celor mai piratate producţii de televiziune pe internet din anul 2014, repetând performanţa din 2012 şi 2013, informează hollywoodreporter.com. "Urzeala tronurilor", un serial fantasy de proporţii epice, care la începutul anului a devenit cea mai vizionată producţie a postului HBO, a devansat alte două seriale celebre - "The Walking Dead", produs de AMC, şi "The Big Bang Theory", produs de CBS - în acest clasament întocmit în fiecare an de site-ul TorrentFreak. Potrivit acestui top, "Game of Thrones" a generat 8,1 milioane de descărcări ilegale de pe internet. Serialul produs şi difuzat de HBO a ocupat primul loc şi în topurile din 2012 (4,2 milioane descărcări) şi din 2013 (5,9 milioane descărcări). În 2014, pe locurile următoare s-au clasat serialele "The Walking Dead" (4,8 milioane descărcări), "The Big Bang Theory" (3,9 milioane descărcări), "How I Met Your Mother" (3,5 milioane descărcări) şi "Gotham" (3,2 milioane descărcări). Topul 10 al celor mai piratate seriale TV pe internet este completat de producţiile "Arrow" (2,9 milioane descărcări), "Anatomia lui Grey/ Grey's Anatomy" (2,8 milioane descărcări), "Vikings" (2,7 milioane descărcări), "Suits" (2,5 milioane descărcări) şi "South Park" (2,4 milioane descărcări). Inspirat din seria de romane "Cântec de gheaţă şi foc/ A Song of Ice and Fire", de George R. R. Martin, serialul original HBO "Urzeala tronurilor" are o acţiune amplasată într-un regat fictiv, numit Westeros. Magia, aventurile eroice şi elementele fantastice vin în completarea acţiunii din "Urzeala tronurilor". Al cincilea sezon al serialului va fi difuzat pe HBO România în primăvara anului 2015.