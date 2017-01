Urzică, supus unei expertize psihiatrice

Florin Urzică, presupusul ucigaş al omului de afaceri constănţean Gheorghe Dumitrescu şi al unui cioban din Ploieşti va fi supus, pînă la sfîrşitul săptămînii viitoare, unei expertize psihiatrice. Medicii specialişti care vor face parte din comisie urmează să stabilească dacă tînărul a avut discernămînt atunci cînd a comis cele două crime pentru care este cercetat. Urzică a fost prins vinerea trecută în staţiunea montană Buşteni şi adus la Constanţa sub escortă. În timpul audierilor, acesta a recunoscut ambele crime săvîrşite. Referitor la crima de la 23 August, Florin Urzică a declarat că fusese tocmit să lucreze cu ziua la ridicarea unui gard al fermei piscicole administrate de omul de afaceri Gheorghe Dumitrescu. Presupusul asasin spune că în ziua crimei, a băut cu un alt muncitor şi că, spre seară, i-a cerut bani administratorului, care i-a dat doar cinci lei. După ce a băut mai multe beri într-un bar, Urzică a plecat spre fermă. „Pe drum, m-am gîndit că am muncit toată viaţa şi nu am fost plătit. Am vrut să mă răzbun. Îi dau cu toporul în cap, vine poliţia, mă împuşcă şi am terminat”, a spus Florin Urzică. El le-a povestit anchetatorilor cu lux de amănunte cum a revenit la fermă, a intrat în camera unde dormea Gheorghe Dumitrescu, a luat un topor de lîngă uşă şi l-a lovit de mai multe ori în cap pe administrator. Presupusul suspect a recunoscut şi cea de-a doua crimă comisă în urmă cu două săptămîni, cînd, din aceleaşi motive, a ucis un cioban.