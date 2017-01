US Marines la 10.000 de metri!

Militarii americani veniţi la baza militară de la Mihail Kogălniceanu în cadrul exerciţiului Black Sea Rotational Force 2010 au sărit, ieri, cu paraşuta, împreună cu soldaţii români din baza aeriană de la Câmpia Turzii. În timpul exerciţiului, două avioane Hercules au lansat 75 de militari români, sub coordonarea specialiştilor americani, de la înălţimi cuprinse între 1.250 şi 10.000 de metri. „Este foarte uşor să lucrezi cu soldaţii români. Există o barieră lingvistică, dar toţi paraşutiştii se antrenează aproape la fel“, a declarat sg. Ben Lipton din cadrul US Army Europe. În acelaşi timp, militarii americani rămaşi la Mihail Kogălniceanu au continuat, în poligonul de la Babadag, antrenamentele cu militarii macedoneni. „Am învăţat din greşelile pe care le-am făcut în timpul pregătirii cu militarii români, iar de această dată, cu militarii din Macedonia, antrenamentele s-au desfăşurat mult mai bine“, a declarat cpl. Mitchell Staats, din cadrul US Marines. Exerciţiul de tragere a marcat jumătatea cursului de pregătire a soldaţilor macedoneni. În cadrul exerciţiului Black Sea Rotational Force 2010, soldaţii americani se vor antrena împreună cu naţiunile partenere prin intermediul unor operaţiuni de menţinere a păcii ce se vor desfăşura la bazele de la Babadag, în România, şi Novo Selo, în Bulgaria.