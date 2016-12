Usain Bolt a făcut spectacol la Rio

Sextuplul campion olimpic Usain Bolt a câștigat o probă demonstrativă pe distanța de 100 de metri la Rio de Janeiro, gazda viitoarei ediții a Jocurilor Olimpice, din 2016, dar fără a coborî sub pragul celor zece secunde. Pe o pistă udă din cauza ploii torențiale căzute cu puțin timp înainte de cursă, atletul jamaican, omul cel mai rapid din lume, s-a impus în 10 secunde și 12 sutimi, după ce vineri afirma că poate spera să alerge în mai puțin de zece secunde. „Startul meu nu a fost foarte bun, iar asta m-a penalizat, dar sunt bucuros că am câștigat și nu am de ce să mă plâng”, a afirmat Bolt după prima sa cursă din acest an pe distanța de 100 m. Jamaicanul a compensat startul mai puțin bun cu o puternică accelerare pe final, devansându-i pe olandezul Churandy Martina și americanul Ryan Bailey. Bolt, care va împlini 30 de ani în ultima zi a Jocurilor Olimpice din 2016, la care va concura pentru ultima oară în cariera sa, a anunțat obiectivul său pentru Rio: să-și păstreze titlurile olimpice la 100, 200 și 4x100 m, două triple realizate la Beijing - în 2008 și Londra - în 2012.