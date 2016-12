USD - numele de scenă al PSD, UNPR şi PC la euroalegeri

15:57:13 / 11 Februarie 2014

COMENTATORI

De 3 zile se tot comenteaza in fel si chi,de fapt dupa asemanarea comentatorului , faptul ca aceasta alianta electorala la Europarlamentare intre PSD.,UNPR si PC ar reprezenta ruperea USD-ului-. si indepartarea de PNL., Nimic mai MARSAV siLIPSIT DE LOGICA aceste invective in capul unor asa zisi comentatori de prestigiu., Poate sa fie pana la urma si un fel de DIVERSIUNE,. Dar iata ce spune LOGICA MINTII acolo unde este si nu cum se exprima aseara la antena 3 Bogdan Chiriac care vede ca pana sambata se " rupe USL-ul" si anume : - 1- USD-ul este o alianta electorala numai pentru europarlamentare. - 2- PNL-ul are grup europarlamentar separAT in UE si nu se putea afla pe aceleasi liste la alegerele romanesti , cum la fel si sosialii democrati., - 3- Am ramas surprins cum un comentator de talia "MINCINOASA" precum bogdan chiriac incearca prin toate " MIJLOACELE " SOVINE sa duca in eroare poporul roman., Dealtfel acest individ mereu iese si intra zilnic la ambasada americana,. CRED CA TREBUE SA-I DAM CU FLIT !!!