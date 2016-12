„USL a convins 60% din cetăţeni”

Liderul PNL Crin Antonescu, co-fondator al USL, a declarat că Uniunea Social-Liberală nu va schimba strategia după ce a convins o mare parte din cetăţeni că merită aleasă. Întrebat despre valenţele discursului liderului PSD Victor Ponta, care a fost considerat prea blând la adresa noului Guvern, Antonescu susţine că speră ca acesta să fie un subiect închis, având în vedere ca liderul PSD a recunoscut că a făcut o eroare. „El a dat nişte explicaţii, nu avea ce socoteala să-mi ceară mie. Tot ce a urmat înseamnă jubilaţia cu care propagandiştii lui Traian Băsescu au încearcat să o transforme în breşă”, a spus Crin Antonescu. Acesta a adăugat că are toate asigurările că USL merge înainte la fel cum a făcut în ultimul an şi cum sunt şi aşteptările de la oameni de la o formaţiune politică precum este USL. „Dacă USL a convins între 55 şi 60% dintre cetăţeni că este o organizaţie de încredere care merită să fie aleasă drept alternativă, ce rost are să schimbe macazul? Tehnic, nu se justifică”, a spus Crin Antonescu.