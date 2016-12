USL acumulează 60% din mandatele din consiliile judeţene

11 DIN 12 PENTRU USL Numărătoarea votului din 10 iunie se apropie de final. Din ce în ce mai multe rezultate oficiale încep să fie date publicităţii. Conform datelor oferite de Biroul Electoral Central (BEC) a fost finalizată centralizarea voturilor în încă 12 judeţe - Vrancea, Sălaj, Neamţ, Ilfov, Hunedoara, Dolj, Dâmboviţa, Cluj, Caraş Severin, Brăila, Argeş, Bistriţa Năsăud. Anunţul a fost făcut, ieri după-amiază, de purtătorul de cuvânt al BEC, Marian Muhuleţ. Din centralizarea proceselor verbale sosite şi validate la nivelul Birourilor electorale Judeţene s-a constatat că, din cele 12 judeţe, USL a obţinut şefia a 11 dintre consiliile judeţene, PDL obţinând doar CJ Neamţ. Muhuleţ a precizat că acestea sunt rezultate finale, nevalidate încă de BEC. De asemenea, BEC a anunţat că USL a câştigat 49,68% din voturile valabil exprimate pentru consiliile judeţene, PDL - 15,24%, iar PP-DD - 8,95%, după centralizarea rezultatelor din 16.190 din cele 16.910 secţii de votare din ţară, potrivit rezultatelor parţiale făcute publice. USL a primit 4.203.007 voturi, PDL a primit 1.289.680 voturi, iar PP-DD a primit 757.194 voturi, potrivit centralizării proceselor-verbale primite şi validate de Biroul Electoral Central până la ora 16.00. BEC mai informează că prezenţa la vot, potrivit rezultatelor parţiale, a fost de 57,75%. În privinţa primăriilor, BEC spune că USL a câştigat cele mai multe mandate de primar, respectiv 41,39%, fiind urmată de PDL - 15,63% şi PSD - 11,95%, după centralizarea rezultatelor din 3.122 din cele 3.186 de circumscripţii electorale. Astfel, USL a primit 1.292 mandate, PDL - 488 mandate, PSD - 373 mandate.

„SĂ NU LI SE URCE LA CAP“ Cu toate că scorul este covârşitor în favoarea USL, premierul Victor Ponta a declarat, ieri, că USL trebuie să gestioneze cu multă umilinţă succesul de la alegerile locale, el arătând că nu trebuie să li se urce la cap, având în vedere că victoria obţinută este atât de mare, încât se pierde contactul cu realitatea. „Pe votul politic la Consiliile Judeţene am obţinut 52%, care se materializează în 60% din mandate. E foarte mult“, a spus Ponta. El a subliniat că aceste rezultat reprezintă foarte mult ca procent, având în vedere că a doua formaţiune politică după USL, respectiv PDL, are sub 15%. BEC va furniza rezultatele finale ale alegerilor astăzi după-amiază, după ora 14.00.