„USL are doi lideri care nu au fost la Anvers”

Preşedintele PNL, Crin Antonescu, a declarat, vineri, că românii trebuie să aibă încredere în USL, o alternativă la „puterea coruptă şi incompetentă”, întrucât are în frunte doi lideri „necompromişi”, care nu au reprezentat Securitatea „la Anvers, ca Băsescu”. Antonescu a spus că el, alături de Ponta, răspunde nevoii din acest moment a României. „Eu îi îndemn pe toţi să aibă încredere că la puterea coruptă şi incompetentă, la regimul Băsescu există o alternativă puternică, care se numeşte USL, care, îndrăznesc să spun, are în frunte doi lideri necompromişi, pentru că nici eu, nici Victor Ponta nici nu am guvernat şi am fost corupţi în această ţară, nici nu am fost comunişti ca să ni se strige tot timpul în faţă acest lucru. Suntem doi oameni cinstiţi, care ştim că avem de rezolvat multe treburi încă şi în partidele noastre, dar doi oameni care răspundem nevoii din acest moment a României de alternativă”, a declarat, vineri, Antonescu, la o întâlnire cu simpatizanţii şi membrii liberali de la Filiaşi.