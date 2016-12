USL are prima şansă la alegeri

Analistul politic Iosif Boda susţine că USL nu se va destrăma şi va câştiga alegerile din acest an, arătând că PDL nu mai poate recăpăta încrederea populaţiei. „Creditez cu prima şansă USL şi cred că vor candida sub sigla USL şi nu separat. În felul acesta nu ai cum să nu iei în considerare că au folosit o politică unitară. Eu cred că ei vor câştiga aceste alegeri. Nu cred că PDL mai poate remonta căderea în sondaje pe care o are din 2009 încoace, mai ales că anul trecut, când ar fi fost probabil un moment propice de schimbare de imagine, nu au făcut-o, nu mai cred că este posibil. Cred că domnul Boc îşi va încheia mandatul întreg de prim-ministru“, a declarat Iosif Boda. El a explicat că nici dacă se vor mai acorda nişte măriri de salarii sau de pensii nu cred că se mai poate remonta încrederea populaţiei în acest partid. Boda nu exclude însă crearea unei alianţe care s-ar putea face şi în nici un caz nu crede că UNPR va candida singur.