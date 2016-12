USL contează pe 225 de voturi pentru moţiune

TOT MAI MULŢI PARLAMENTARI PRO MOŢIUNE USL contează în acest moment pe 217 voturi proprii pentru moţiunea de cenzură, putând primi până la 225 de voturi, ţinând cont de anunţurile de susţinere din partea mai multor parlamentari ai puterii, dar şi de posibila alăturare a unor neafiliaţi. USL are nevoie de 231 de voturi pentru ca moţiunea de cenzură „Opriţi Guvernul şantajabil!“ să treacă. Mai exact, la Senat, Grupul PSD are 41 de membri, PNL, în urma venirii Mihaelei Popa, a lui Iosif Secăşan şi a lui Dorin Păran, adună 27 de membri, Opoziţia ajungând astfel la 68 de voturi. În Camera Deputaţilor, PNL are, incluzând noii deputaţi sosiţi, Iosif Secăşan, Gheorghe Hogea, Valentin Rusu, Marius Dugulescu, 59 de membri, PSD are 90 de deputaţi, USL ajungând astfel la 149 de voturi pentru moţiune. Rezumând, Opoziţia adună 217 voturi proprii: 149 de voturi sigure de la Cameră, plus cele 68 de la Senat. Moţiunea va fi votată însă şi de parlamentari ai puterii şi neafiliaţi. La Senat, Cezar Măgureanu a părăsit UNPR devenind neafiliat. Măgureanu, ex-PNL, ar urma să susţină, potrivit unor surse, tot USL în Senat, astfel că ar putea să voteze şi moţiunea. Neafiliat este şi fostul pesedist Mircea Geoană, însă este posibil ca acesta să nu aleagă nicio tabără şi să nu voteze deloc. De asemenea, dacă senatorul timişean Dorel Borza ar părăsi PDL, aşa cum a speculat presa, votul său ar putea merge pentru moţiunea de cenzură.

CALCULE Teoretic, de la Senat ar veni din afara USL încă două sau trei voturi. Se ajunge astfel la 219-220 voturi pro-moţiune. La Cameră, deputatul PDL de Timiş Iosif Drăgulescu a anunţat că va vota moţiunea de cenzură. De la putere ar putea defecta şi uneperista Aura Vasile, despre care Marian Vanghelie sugera că ar putea să revină în PSD. Opoziţia mai poate strânge voturi şi de la grupul celor opt deputaţi neafiliaţi (al nouălea, Mihai Boldea, e în închisoare). Mircea Giurgiu a anunţat în acest weekend că va vota moţiunea. Oana Mizil şi Daniel Oajdea ar putea să voteze şi ei pentru. Cu încă patru voturi, USL ar ajunge la 225. Deocamdată, mai sunt de căutat încă minimum şase voturi pentru dărâmarea Guvernului Ungureanu. Rămâne de văzut cât de pricepuţi la matematică parlamentară şi la negocieri vor fi liderii Opoziţiei până săptămâna viitoare. Dacă reprezentanţi Opoziţiei se întrec în calcule, premierul Mihai-Răzvan Ungureanu se arată relaxat. El a declarat chiar că „nu are niciun fel de emoţii“ în privinţa moţiunii de cenzură a Opoziţiei. El a explicat că „această moţiune atacă probleme care vizează activitatea guvernamentală, dar care trebuie tratate şi în manieră de principiu şi în materie de detalii tehnice“.