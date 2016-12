“USL este singura variantă pentru o Românie Puternică”

LANSAREA CANDIDAŢILOR Locuitorii comunelor Dumbrăveni şi Cerchezu au participat, vineri, la lansarea candidaţilor USL pentru funcţiile de deputat în colegiul nr.4 şi senator în colegiul nr.2. Prezentarea celor doi candidaţi, Radu Babuş şi Nicolae Moga, s-a făcut în prezenţa preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu şi a primarilor şi consilierilor judeţeni, în faţa a peste 600 de locuitori ai celor două comune. Candidatul USL în colegiul nr. 4 pentru Camera Deputaţilor, Radu Babuş, a declarat că România merită un Parlament şi un Guvern care să ţină cont de nevoile oamenilor. „Am crescut în această zonă a judeţului. Am rude, am prieteni, pe care mă bucur să îi revăd de fiecare dată când ajung aici. Fac parte din echipa preşedintelui Nicuşor Constantinescu din 2004, care s-a preocupat de problemele oamenilor din acest judeţ, fără ca nimeni de la Bucureşti să-i ofere vreun sprijin. A venit timpul ca Bucureştiul să se întoarcă cu faţa spre judeţul Constanţa. Am nevoie de votul dumneavoastră, pentru ca împreună cu senatorul Nicolae Moga şi cu ceilalţi colegi parlamentari USL din Constanţa să mergem în Parlament şi să ne batem pentru banii pe care judeţul nostru îi merită, pentru banii atât de necesari dezvoltării comunităţilor locale”, a declarat Radu Babuş în faţa locuitorilor din comuna Cerchezu.

SOLUŢIA PENTRU ROMÂNIA Senatorul Nicolae Moga le-a mulţumit locuitorilor din Dumbrăveni şi Cerchezu pentru votul de încredere oferit USL la alegerile locale. „În vară aţi ales USL pentru că aţi văzut realizările unui Consiliu Judeţean preocupat mai puţin de politică şi mai mult de problemele oamenilor. Pe 9 decembrie trebuie să votaţi USL, pentru ca proiectele de dezvoltare să poată fi demarate. În urmă cu patru ani, în locul Căminului Cultural era o ruină. Acum, după patru ani de mandat, cu un Guvern ostil CJC, aveţi un Cămin Cultural reabilitat, o şcoală aproape finalizată. Peste patru ani, cu un Guvern şi un Parlament USL puteţi avea mult mai multe realizări pe plan investiţional”, a declarat, la Dumbrăveni, Nicolae Moga. Preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, a declarat că USL este singura şansă pentru ca România să nu mai negocieze în genunchi cu UE. „Românii merită mai mult. Merită o Românie puternică, o Românie care să aibă aceleaşi drepturi ca toate statele membre UE. Pedelişti nu au făcut decât să-şi umple ei buzunarele, în timp ce românii erau sărăciţi prin tăierea salariilor, a pensiilor sau a alocaţiilor pentru copii. USL este singura variantă pentru o Românie Puternică”, a declarat Nicuşor Constantinescu.