USL, garanţia continuării proiectelor

Seria lansărilor candidaţilor USL pentru funcţia de primar a continuat, ieri, în comuna Siliştea, acolo unde Mihai Soare se pregăteşte pentru cel de-al patrulea mandat de primar. „În anul 2000, când am fost ales primar, aveam 27 de ani. Siliştea era comuna în care nu se întâmpla nimic. Şcolile erau aproape prăbuşite, bisericile nefuncţionale, iar uliţele pline de noroaie. După trei mandate ca primar, am renovat şi pictat bisericile din comună, am renovat geamia, am renovat şcolile şi le-am adus la cele mai bune standarde, pentru că educaţia copiilor noştri a fost prioritatea mea numărul unu. De asemenea, în cei 12 ani ca primar, am pietruit 90% din drumurile şi uliţele din comună. Nu am fi făcut toate aceste investiţii fără ajutorul Consiliului Judeţean Constanţa (CJC) şi fără ajutorul preşedintelui Nicuşor Daniel Constantinescu. Tot cu ajutorul CJC, am renovat dispensarele şi, prin proiectul european pentru care am primit finanţare, am realizat o parte din reţeaua de apă şi canalizare. Sunt proiecte pe care toţi locuitorii le văd. Nu sunt doar promisiuni. Pe 10 iunie, aveţi de ales între mine şi cei care, până mai ieri, nu au făcut decât să distrugă. Pentru a putea continua proiectele de dezvoltare a comunei, trebuie să votaţi, pe 10 iunie, Mihai Soare pentru funcţia de primar, USL pentru Consiliul Local, USL pentru Consiliul Judeţean şi Nicuşor Daniel Constantinescu pentru funcţia de preşedinte al CJC. În această formulă, şi cu ajutorul Guvernului USL, Siliştea se va dezvolta cu adevărat”, a declarat primarul comunei Siliştea, Mihai Soare. Prezent la lansare, deputatul Mihai Lupu a declarat că este onorat să susţină un primar care s-a remarcat prin proiectele realizate. „Este un primar al faptelor, pentru că tot ce a promis a şi realizat. Noi, parlamentarii, vom face tot ceea ce putem pentru a sprijini în continuare proiectele de la Siliştea, însă pentru asta trebuie să-l votaţi pe el şi consiliul local pe care îl propune. Trebuie, de asemenea, să votaţi consilierii judeţeni propuşi de USL şi pe preşedintele CJC, Nicuşor Daniel Constantinescu, pentru un nou mandat”, a declarat deputatul Mihai Lupu.