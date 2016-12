USL ia în calcul suspendarea lui Băsescu

După ce a scăpat ca prin urechile acului de o plecare ruşinoasă din funcţie la ultimul referendum organizat pentru demiterea sa, social democraţii susţin că preşedintele Traian Băsescu ar putea fi din nou suspendat dacă refuză să desemneze un premier de la USL, în cazul în care Uniunea obţine 51% din voturi la alegerile parlamentare. Şi, de această dată, urechile acului s-ar putea să fie cam mici pentru şeful statului. Dacă va ajunge din nou în situaţia de a fi suspendat Băsescu şi-ar putea pierde mandatul având în vedere că încrederea populaţiei în şeful statului este într-o continuă scădere în ultimii ani. Totul, pe fondul crizei economice pe care românii o suportă din ce în ce mai greu şi mai ales din cauza măsurilor nepopulare luate de guvernele girate şi controlate de Băsescu.

VOINŢĂ POPULARĂ VS VOINŢĂ BĂSESCIANĂ Titus Corlăţean spune că „în primul rând, USL-ul va constitui structurile parlamentare, pentru că ăsta este primul pas, conducerea Parlamentului şi bineînţeles, forţarea preşedintelui în ideea de a respecta litera şi spiritul Constituţiei“. „Dincolo de poveştile pe care ni le spune Traian Băsescu, dacă USL-ul va obţine cel puţin 51% din votul politic, voinţa populară va fi extrem de clară şi nu are cum să refuze mandatarea USL-ului pentru formarea Guvernului. Dacă va merge împotriva voinţei cetăţenilor, acest lucru ne va obliga pe noi să acţionăm pentru respectarea voinţei cetăţenilor, astfel încât procedura de suspendare şi ulterior demiterea preşedintelui prin referendum este singura cale democratică de urmat“, precizează vicepreşedintele social-democrat. Preşedintele Traian Băsescu a dat de înţeles în repetate rânduri că nu va oferi postul de premier USL, chiar dacă Uniunea ar obţine 51% din voturi la alegerile parlamentare din acest an.