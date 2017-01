USL nu are nevoie de speriaţi

Senatorul PC Dan Voiculescu le transmite parlamentarilor Puterii care vor să vină la USL, dar nu o fac de teamă că vor suferi de pe urma gestului lor, că Uniunea nu are nevoie de “speriaţi”, ci doar de cei care nu se tem că vor fi anchetaţi sau intimidaţi prin represalii după plecarea lor. El a scris pe blogul său: “Se spune că regimul Băsescu încearcă să îi intimideze pe parlamentarii tentaţi să se alăture USL. Dacă este adevărat, bine face! Se vor speria doar cei care au motive să se sperie. De speriaţi, USL nu are nevoie. Oamenii cinstiţi nu au niciun motiv să se sperie. Eu sunt în Opoziţie cu regimul Băsescu de foarte multă vreme şi nici ameninţările, nici presiunile nu m-au intimidat. Spre exemplu, ANI m-a verificat aproape un an. Rezultatul: nicio neregulă”. În opinia sa, cei cinstiţi nu vor avea emoţii: “Aşadar, încurajez DNA să urmărească pe toţi oamenii politici suspectaţi de comiterea unor fapte ilegale”.