USL nu renunţă la descentralizare

Şeful campaniei electorale a PSD pentru europarlamentare, Liviu Dragnea, a început, vineri, o serie de patru întrevederi cu reprezentanţii filialelor judeţene ale PSD în perspectiva alegerilor din mai, el arătând că în mod sigur social-democraţii vor avea mai mulţi europarlamentari decât acum. El a precizat că portretul robot al candidaţilor la europarlamentare trebuie să fie următorul: buni politicieni şi colegi, să stăpânească procedurile europene şi să aibă caracter. „O să am patru întâlniri. Am preferat să nu invit toate judeţele odată, pentru a putea realiza discuţii mult mai aplicate şi mai eficiente, adică vreau să am timp să discut cu fiecare judeţ absolut toate problemele pe care le are comunitatea respectivă“, a spus Dragnea la începtul întrevederii, care s-a desfăşurat la sediul central al PSD. El a precizat că vineri a avut întrevederi cu 11 filiale judeţene, iar săptămâna viitoare, marţi, va mai avea loc o altă întrevedere, tot la Bucureşti, cu alte zece organizaţii, printre care şi filiala judeţeană Constanţa. Miercuri urmează a treia întrevedere, la Craiova, iar ultima se va desfăşura joi, la Focşani sau la Iaşi.

ŞI DESCENTRALIZAREA... Totodată, Dragnea a spus că discuţiile de ieri au vizat şi proiectul descentralizării, explicând că USL nu va renunţa la acest proiect, în pofida deciziei Curţii Constituţionale de a declara neconstituţională legea. El aşteaptă motivarea CCR pentru a modifica legea în acord cu cerinţele Curţii şi a pregătit deja paşii de urmat pentru Guvern şi Parlament. Vicepremierul a declarat că adoptarea unei Hotărâri de Guvern ar putea fi una dintre măsurile ce ar putea fi luate de Executiv pentru a merge mai departe cu procesul de descentralizare. „USL este pregătită pentru a lua măsuri şi la nivel legislativ. Am fi printre puţinele ţări, dacă nu singura ţară din UE, împreună cu Bulgaria, care nu am avea descentralizare. Până la urmă, decizia şi puterea trebuie duse mai aproape de oameni, nu trebuie să rămână la Bucureşti, cu toate declaraţiile războinice pe care le-am auzit, cu toate afirmaţiile, cu toate aşa-zisele analize. Mergem înainte, pentru că este esenţial pentru reforma administraţiei publice“, a spus Dragnea.