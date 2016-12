USL urcă în sondaje

Preşedintele PNL, Crin Antonescu, a susţinut ieri, la RFI, că scorul politic al USL este undeva între 55% şi 60%, într-o evaluare rezervată, dar a subliniat că liderii Uniunii nu se „euforizează prematur“ cu rezultatele. „Ştim că mai e un an până la alegerile locale, ştim că de la un scor în sondaje şi până la rezultatul oficial în alegeri este un proces laborios. Deci nimeni nu trăieşte vreo euforie în USL, ci este doar o măsurătoare pentru a preselecta şi a face paşi pe direcţia desemnării candidaţilor comuni“, a explicat Antonescu. El a subliniat că cifra din sondajele făcute de Uniune este „realistă“. „Asta este cifra indicată de sondaje. Noi am făcut aceste sondaje nu pentru a măsura în acest moment raporturile politice generale între noi şi Putere sau între noi şi alte partide, ci pentru a putea să ne decidem mai bine asupra desemnării candidaţilor pentru poziţiile comune, adică pentru preşedinţia consiliilor judeţene şi pentru primăriile municipiilor de judeţ“, a spus preşedintele PNL. El susţine că acest scor, care este unul cât se poate de plauzibil, pentru că niciuna dintre cele trei formaţiuni politice care compun USL nu are interesul de a se păcăli, este o medie care rezultă din măsurarea diferiţilor candidaţi sub culorile USL. „Cu alte cuvinte, se poate presupune că acest scor este crescut cumva de faptul că mulţi dintre candidaţii noştri, unii sau cei mai mulţi aflaţi deja în funcţii ridică mult scorul“, a mai precizat Crin Antonescu. Până în toamnă, fiecare dintre filialele locale ale USL trebuie să comande sondaje, în urma cărora se vor desemna candidaţii comuni la funcţiile de preşedinţi ai consiliilor judeţene şi primari.