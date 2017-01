Preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Adrian Năstase, a anunţat că, pe 27 mai, Uniunea Social Liberală (USL) va prezenta principiile de bază ale programului economic. Potrivit lui Năstase, după această primă prezentare a principiilor de bază ale programului economic al PSD, vor urma “prezentări sectoriale pe educaţie, pe administraţie locală, pe agricultură”: “Vom continua să prezentăm segmentele esenţiale ale unei alternative aşa cum o vedem noi”. Liderul PSD a adus în discuţie, cu acest prilej, anumite “lecţii ale crizei economice” pentru România, apreciind că în ţara noastră există tendinţa de a se construi “politici ambiţioase în momentele de criză”. Totodată, el a vorbit despre “necesitatea aplicării unor programe de ajustare, care să fie echitabile”. În opinia acestuia, “modelul dezirabil” pe care trebuie să-l adopte România în contextul post-criză trebuie să fie unul de dezvoltare şi de creştere de tip participativ, bazat “pe reformarea sistemelor publice, pe modernizarea infrastructurii, pe creşterea competitivităţii, pe trecerea la economia verde”. La capitolul “obiective tactice”, Adrian Năstase a enumerat un ritm mediu anual de creştere economică de aproximativ 4% pentru perioada 2012 -2020, asigurarea unui nivel de şomaj sub 6%, menţinerea deficitului bugetar sub 3% din PIB, menţinerea ponderii unei datorii totale în PIB sub 40%, creşterea capacităţii de absorbţie a fondurilor structurale şi de coeziune, reducerea numărului de persoane cu risc de sărăcie de la cinci milioane estimat în 2009, la două milioane la sfârşitul anului 2016, reducerea decalajelor dintre urban şi rural cu 30% până în 2016. În privinţa acţiunilor pentru relansarea economică, Năstase a precizat că USL se gândeşte la posibilitatea lansării unor programe naţionale care să vizeze pe de o parte infrastructura şi competitivitatea, programul de dezvoltare de parcuri industriale tehnologice, un program de stimulare a exporturilor, a IMM-urilor, program naţional de dezvoltare în domeniul energiei regenerabile, de dezvoltare rurală, de refacere, completare a sistemului de irigaţii într-un parteneriat public-privat, dar şi un program naţional de promovare a produselor româneşti.