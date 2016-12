Ușor, că nu-i Brexit-ul atât de negru

CE-I DE FĂCUT Brexit. Ar fi OK pentru noi, în condițiile în care presiunea pe monedele emergente, inclusiv leul, ar fi doar temporară și speculativă, spune profesorul de la Academia de Studii Economice (ASE) Adrian Mitroi - „În primul rând, noi facem un export incredibil de forță de muncă calificată, în care am investit mult. Românii lucrează în Regatul Unit mult sub potențial, așa că vor face 180 de grade și vor reconsidera țara de baștină, unde există un deficit cronic de forță de muncă. Am văzut recent că un supermarket angajează, pentru două outlet-uri noi din mijlocul Bucureștiului, 530 de oameni! Niciunde în Europa nu cred că vezi acum o asemenea abundență de joburi“. Mitroi mai spune că, în cazul unui Brexit, România ar ieși din nou în evidență ca un partener lucid și stabil al NATO și UE - „Și ai nevoie de așa ceva într-o lume în care există Asia, Africa și amenițări teroriste și economice“. Dacă Anglia iese din UE, „minunea“ va dura două zile, consideră economistul - „Piețele vor găsi foarte repede soluții și probabil că UE se va îndrepta elegant spre Rusia. E o alternativă inteligentă. Nu ai ce să faci, e o lume foarte dură, în care ești obligat să te repliezi rapid. Sincer, eu cred că n-au niciun motiv să iasă din UE și sunt siderat să văd că o națiune atât de mare găsește, la momentul cel mai nepotrivit, argumente complet irelevante. Au beneficiul unei monede proprii, al unei politici monetare individuale, plătesc puțin pe cap de locuitor... nu înțeleg care este problema lor. Argumentele lor sunt copilărești și neavenite“.

UN JOC POLITIC Tocmai de aceea, varianta unui Brexit nu e plauzibilă. „În general, oamenii își protejează interesul economic imediat, iar acest mic spectacol care se numește Brexit n-are niciun suport economic. Este doar un joc politic acasă la ei. Din nefericire, acum are câteva repercusiuni și asupra noastră“, conchide Mitroi. O părere similară are și miliardarul american George Soros, recunoscut pentru speculațiile pe lira sterlină din 1992 - „În eventualitatea unui Brexit, lira sterlină va scădea cu cel puțin 15%, ba chiar e posibilă o depreciere cu 20%, de la 1,46 la 1,15 dolari americani pentru o liră“. Referendumul pentru ieșirea sau rămânerea insularilor în UE are loc joi, 23 iunie.