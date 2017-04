USR, în pragul unei implozii

Atunci când a luat ființă, Uniunea Salvați România (USR) și-a propus, evident, după cum spune și numele partidului, să salveze România. Acum, la nici un an de la înființare, cei de la USR nu sunt în stare să se salveze nici măcar pe ei de la un eșec lamentabil. Cu numai câteva zile înainte de Congresul partidului, cei din USR se sfâșie între ei. În această idee, deputatul USR Cristian Ghinea l-a criticat dur pe liderul formaţiunii, Nicuşor Dan, pentru atacurile sale de pe Facebook la adresa unor membri de partid care au contestat modul în care sunt organizate alegerile interne. „Nicuşor Dan a ars punţi de comunicare interne atacând pe Facebook complet gratuit. Trist mod de a comunica şi dezbate. Am spus adevărul şi orice USR-ist poate vedea asta. Conducerea va trebui să se obişnuiască că USR e altfel de partid“, a scris Ghinea pe Facebook. Fostul ministru a făcut aceste afirmaţii distribuind o postare a altui coleg de partid, deputatul Adrian Prisnel, care la rândul său a criticat modul în care conducerea USR pregăteşte alegerile interne. „Nu avem un dialog, ci o mulţime de monologuri surde care, din întâmplare, au o temă comună. Nu e o dezbatere. Deficit de democraţie. Pe cât este de real calendarul, pe atât este de perfid mecanismul; perfid pentru că îţi lasă impresia că participi la crearea statutului aducând amendamente, totuşi, pentru că puterea editorială este concentrată la conducere, rezultatul este prestabilit. Exact ca la bugetul de stat, unde USR a formulat 125 de amenamente, dar PSD a acceptat două, cam aşa am participat şi noi la decizie“, a scris, la rândul său, Prisnel, pe Facebook, într-o postare în care îi ia apărarea deputatului USR Tudor Benga, atacat de Nicuşor Dan. La rândul său, Nicuşor Dan a spus că apropierea Congresului Uniunii începe „să le ia uşor minţile” membrilor, campania internă fiind legitimă, dar „nu este în regulă când se bazează pe informaţii false transmise în spațiul public”.

UNIUNEA, LĂSATĂ FĂRĂ BANI

Atacat de colegii de partid, liderul USR, Nicușor Dan, este strâns cu ușa și de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), care a refuzat să deconteze Uniunii 640.000 de lei, bani cheltuiți în campania electorală pentru parlamentare. În consecință, Nicușor Dan a anunțat că USR va ataca decizia AEP de a nu-i returna cei 640.000 de lei. „Cea mai mare parte din sumă reprezintă donațiile primite prin platforma Finanțare Politică construită de Asociaţia G2 şi plăţi către Google şi Facebook. Motivul AEP este că toate acestea nu au semnăturile olografe ale donatorilor, Google şi Facebook! Decizia AEP ne întoarce în secolul trecut, într-o perioadă apusă, când plăţile electronice erau abia la început şi supuse neîncrederii. Din păcate, acţiunea acestei instituţii - pe care am considerat-o ca având un rol modernizator în procesul electoral - pune sub semnul întrebării, pentru viitor, posibilitatea ca un partid să fie susţinut, prin contribuţii, de către cetăţeni. Şi nu orice fel de cetăţeni, ci chiar segmentul cel mai activ din populaţie, acela care nu are timpul necesar să completeze un vraf de hârtii când există opţiunea globală de a dona, pentru orice cauză, cu un simplu click“, a spus Dan. Decizia AEP, este de părere liderul USR, obligă partidele politice să rămână „tributare marilor finanţatori“.

„Decizia demonstrează că AEP, precum vechii politicieni, nu poate concepe că un partid poate strânge puţini bani de la mulţi donatori şi obligă partidele politice să rămână tributare marilor finanţatori. Ştim foarte bine cât de mult rău a făcut şi face în continuare politicii româneşti această practică. USR nu o va accepta niciodată şi va continua să strângă donaţii prin instrumentele online, chiar cu riscul să nu beneficieze de posibilitatea legală a rambursării sumelor cheltuite în campaniile electorale. (...) USR va contesta decizia AEP, pe care o consideră ilegală. Sperăm ca justiţia să facă dreptate nu atât USR, ci miilor de cetăţeni care au donat cu bună credinţă pentru noi şi cărora le mulţumim. De asemenea, vom face amendamente astfel încât posibilitatea de a face plăţi electronice să fie clarificată în legislaţia în vigoare privind finanţarea partidelor politice“, a mai spus preşedintele USR.