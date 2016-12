USR vrea să salveze Constanța. Nu se știe de cine!

11:38:27 / 08 August 2016

obrazncie

Cine e asta? Se crede Jane D,Arc? Ne ia drept papuasi din coloniile franceze? Cine stie ce facea pe malurile Senei si vine cum sa ne dea noua lectii? Are ub tupeu nemarginit. Noi sintem de vina ca-i permitem aceste obraznicii. Mai intii are de lamurit multe lucruri inlegatura cu ce a facut si ce face in Romania si cine o finanteaza.Cel ami corect ar fi sa i se faca un vint politicos sa-si vada de treburile ei si a sorosistilor care o sprijina. Alti tradatori. Am ajuns un sat fara ciini.Toti ametitii vin sa ne dea lectii de viata .De „data asta ,constantenii,sper sa fie mai atenti cum voteaza.