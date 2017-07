USR vrea salvarea locurilor de joacă din Constanța. Deocamdată pe hârtie!

În urmă cu câteva luni, Primăria Constanța anunța, cu fast, că spațiile de joacă din municipiu vor intra într-un amplu proces de reabilitare și modernizare. Mai mult decât atât, conducerea administrației locale preciza că a alocat peste 10 milioane de lei pentru modernizarea a 63 de locuri de joacă. Timpul a trecut și, din păcate, nimic nu s-a întâmplat în această direcție. Dacă cei mai mulți dintre constănțeni par să fi uitat de acest mega-proiect, conducerea USR Constanța atrage atenția autorităților locale că cele mai multe locuri de joacă din Constanța sunt deteriorate și reprezintă adevărate capcane pentru copii. Pentru a arăta că le pasă de cei mici, cei de la USR au realizat un plan de dezvoltare, reamenajare și modernizare a locurilor de joacă. În proiectul lor, coordonat de Cristiana Popescu, de profesie urbanist, cei de la USR atrag atenția Primăriei să acorde o atenție deosebită materialelor care sunt folosite pentru reabilitarea parcurilor. „Înălțimea gardului unui loc de joacă este necesară între 0,8 și 1 metru, pentru a evita accesul în spațiul de joacă al câinilor cu sau fără stăpân. Un loc de joacă pentru copii nu este toaletă publică pentru căței, prin urmare ne dorim să se păstreze curățenia... Într-un oraș precum Constanța, unde predomină betonul și fierul, am dori să vedem și materiale naturale! În plus, acoperirea solului din locurile de joacă cu dale cauciucate sau caucic turnat are avantaje și dezavantaje“, au notat cei de la USR, care au punctat că au realizat o pagină de socializare pe Facebook, „Locuri de joacă din Constanța“, la care au aderat peste 2.000 de părinți. Deși inițiativa este lăudabilă, până la urmă ea rămâne doar o propunere pe hârtie, care are iz electoral.