„USS Mount Whitney“, la Constanţa

Nava-amiral a Flotei a VI-a americane din Marea Mediterană, „USS Mount Whitney“ (LCC 20), a acostat, sâmbătă dimineaţă, în dana de pasageri a Portului Constanţa. Nava americană a intrat în port cu o zi întârziere, din cauza vântului puternic. „USS Mount Whitney“ va sta în Constanţa până pe 19 noiembrie, perioadă în care o delegaţie condusă de comandantul navei, comandorul Craig A. Clapperton, va avea întâlniri cu conducerea Comandamentului Flotei. Programul vizitei în România mai cuprinde exerciţii în comun ale marinarilor americani împreună cu echipajul fregatei „Regele Ferdinand“ şi echipajul unui elicopter IAR 330 Puma Naval, precum şi vizitarea principalelor obiective turistice din municipiul Constanţa. „USS Mount Whitney“ are rolul de navă de comandă pentru comandantul Flotei a VI-a şi pentru comandantul Comandamentului Întrunit al forţei de luptă a NATO, cu sediul la Lisabona. „USS Mount Whitney“ a participat la Operaţiunea „Oddisey Dawn“, în largul coastei Libiei, în 2011 şi a oferit ajutor umanitar Georgiei în 2008. Totodată, „USS Mount Whitney“ a efectuat o primă vizită în România în noiembrie 2008. Însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA la Bucureşti, Duane Butcher, a afirmat sâmbătă seară, la Constanţa, că baza aeriană de la Mihail Kogălniceanu va deveni un nod de transport esenţial pentru echipamentele americane care se reîntorc din Afganistan. "Vorbind despre Mihail Kogălniceanu, România ne-a permis cu generozitate să utilizăm în mod extins unităţile sale pentru transportul trupelor şi echipamentului spre şi dinspre Afganistan. Pe măsură ce se apropie retragerea trupelor ISAF din Afganistan, Mihail Kogălniceanu va deveni un nod de transport esenţial pentru echipamentele americane care se reîntorc din Afganistan", a declarat însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA la Bucureşti.

Deşi s-au solicitat şi depus documentaţii pentru accesul mass-media la bordul navei americane, reprezentanţii Ambasadei SUA au decis, din motive numai de ei ştiute, să permită doar selectiv echipelor din presă să urce pe navă.