UTI Systems, singur participant, a câştigat licitaţia pentru portabilitatea numerelor

Societatea UTI Systems va furniza Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) servicii de programare software pentru dezvoltarea şi extinderea aplicaţiei software privind portabilitatea numerelor de telefon, contractul ridicându-se la 950.212 lei (TVA inclusă). UTI Systems a fost singurul ofertant, iar contractul a fost atribuit în iulie, se precizează într-un anunţ publicat pe site-ul www.e-licitatie.ro. \"În conformitate cu OUG 34/2006, pentru atribuirea contractului având ca obiect extinderea şi dezvoltarea aplicaţiei software privind portabilitatea numerelor a fost aleasă procedura de “negociere fără publicarea unui anunţ de participare”. Sistemul informatic iniţial ce permite utilizarea bazei de date centralizate pentru asigurarea portabilităţii numerelor a fost creat de UTI Systems şi va fi extins şi dezvoltat de către aceeaşi companie, astfel încât acesta să fie funcţional pe o arhitectură hardware extinsă şi să elimine deficienţele semnalate de furnizori în exploatarea acestuia\", arată ANCOM. Portabilitatea numerelor a fost introdusă în octombrie 2008 şi permite utilizatorilor de servicii de telefonie să păstreze numărul de telefon atunci când schimbă furnizorul. Portarea se face doar în cadrul aceleaşi categorii (fix-fix, mobil-mobil). Baza de date necesară portabilităţii numerelor a fost realizată de UTI Systems, Porthus Belgia şi Microsoft România. Contractul a fost câştigat în 2007, în urma unei lictaţii internaţionale, valoarea acestuia depăşind 580.000 de euro (fără TVA). Potrivit ANCOM, în intervalul octombrie 2008-decembrie 2009, un număr de 201.104 de utilizatori de telefonie mobilă şi fixă au trecut la alt operator, fără schimbarea numărului de telefon, reprezentând sub 0,1% din totalul clienţilor companiilor de profil. La începutul acestui an, ANCOM a atribuit Digitronix Technology contractul privind extinderea bazei de date centralizate pentru portabilitatea numerelor de telefon, valoarea contractului ridicându-se la 612.157 lei (TVA inclusă). Contractul prevedea livrarea de echipamente IT şi licenţe software.