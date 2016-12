Utilaje de ultimă generaţie pentru fermierii cu dare de mână

Cea de-a XXII-a ediţie a Salonului de Utilaje şi Produse Agricole „Expoagroutil” a fost inaugurată oficial, ieri, la Pavilionul Expoziţional din Mamaia, în prezenţa fermierilor, expozanţilor şi a oficialităţilor. Considerată cea mai importantă expoziţie de profil din ţară, Expoagroutil este o bună oportunitate pentru producătorii agricoli care doresc să-şi achiziţioneze echipamente sau utilaje specifice. Manifestarea reuneşte 47 firme expozante, care, la rândul lor, reprezintă 120 de companii specializate în echipamente agricole, ce acoperă 3.600 de metri pătraţi, a declarat, la deschiderea târgului, preşedintele Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Constanţa, Mihai Daraban. Cu această ocazie, subprefectul Ersun Anefi a amintit faptul că agricultura este pilonul principal de creştere economică pentru judeţul Constanţa. „Agricultura şi dezvoltarea satului românesc sunt priorităţi ale Guvernului României. De aceea, Executivul îşi propune ca sectorul agricol să devină motor de creştere economică şi o sursă de locuri de muncă pentru populaţia din mediul rural, odată cu garantarea veniturilor agricultorilor. Din acest motiv, se impune accelerarea modernizării agriculturii”, a spus Anefi. La rândul său, directorul executiv al Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Constanţa, Boris Parpală, a subliniat importanţa târgurilor de profil pentru agricultori. „Târgul este un excelent prilej pentru fermieri să vadă noutăţile din domeniu şi, de ce nu, să achiziţioneze maşini şi utilaje agricole atât de necesare exploataţiilor pe care le deţin. Cei care nu dispun de bani trebuie să ştie că pot accesa Măsura 121, prin care sunt sprijiniţi în a-şi achiziţiona echipamente agricole”, a spus Parpală.

OFERTĂ VARIATĂ Expozanţii, în cea mai mare parte din Constanţa şi Bucureşti, dar şi din alte judeţe, pun la dispoziţia fermierilor din Dobrogea tot ce este nevoie pentru ca aceştia să obţină producţii agricole cât mai bune, de la tractoare, maşini pentru mecanizarea agriculturii, substanţe specifice pentru fertilizarea culturilor, standuri de produse alimentare, flori şi până la standuri de finanţări şi asigurări agricole. Deşi, în mare parte, produsele expuse, e drept, de ultimă generaţie, au preţuri de zeci şi sute de mii de euro, participanţii sunt convinşi că vor face vânzare. În plus, pentru a-şi atrage cât mai mulţi clienţi, unele firme au şi propriul sistem de finanţare, având o dobândă de până în 2% la euro, ceea ce înseamnă destul de puţin în comparaţie cu ceea ce oferă, în prezent, instituţiile bancare de pe piaţă. „Expunem cam tot ceea ce are nevoie un agricultor în ferma sa. Avem tractoare de la 95 CP la 350 CP, însă gama noastră de tractoare este de până la 620 CP. Preţurile pornesc de la 32.000 de euro şi urcă până la 350.000 de euro pentru cel mai mare tractor. În ceea ce priveşte combinele, cea mai mare pe care o avem în stand costă 315.000 de euro şi are un sistem brevetat de firma noastră, care nu mai există pe piaţă. Acesta ajută la o batere mai bună fără să afecteze grânele şi fără să existe pierderi”, a explicat managerul unei firme de profil, Lucian Gheba. Printre standurile din târg se afla şi primarul comunei Independenţa, Cristea Gâscan, care a spus că a venit în calitate de agricultor, dar şi de primar, pentru a informa pe ceilalţi conducători de asociaţii despre oportunităţile expoziţiei. „Toţi fermierii ar trebui să aibă astfel de echipamente performante, care reduc consumul de combustibil şi ajută la calitatea lucrărilor. Toate acestea sunt foarte importante pentru că inflenţează producţia”, a spus Gâscan. Expoziţia este deschisă publicului joi şi vineri, în intervalul 10.00 - 18.00, iar sâmbătă, programul de vizitare este 10.00 - 13.00.