Utilizarea forţei locale de muncă, o soluţie pentru oraş

Oraşul Hârşova se află pe primele locuri la nivel naţional în ceea ce priveşte rata şomajului. Încă din anul 2008, Primăria Hârşova şi-a îndreptat atenţia în această direcţie şi a încercat prin diferitele programe derulate să reducă pe cât se poate numărul locuitorilor care nu au un loc de muncă. Una din soluţiile găsite de primarul oraşului Hârşova, Tudor Nădrag, este folosirea locuitorilor fără loc de muncă în diversele programe derulate la nivel local, reuşind astfel, cu bani puţini şi forţă de muncă proprie, să rezolve o bună parte din problemele de infrastructură din oraş. Este vorba, în principal, despre asfaltarea unor străzi. “Fără a angaja credite sau a aştepta banii guvernamentali, am decis să încercăm să rezolvăm noi, pe plan local, o parte din problemele legate de infrastructură. Am decis să achiziţionăm asfalt de la staţia Cuza Vodă, pe care l-am folosit la repararea unor străzi din oraş cu forţă de muncă proprie. În acest fel, am reuşit să facem şi o reabilitare şi să cheltuim şi mai puţini bani decât am fi cheltuit dacă angajam vreo firmă. Reabilitarea completă a străzilor din oraş o vom face cel mai probabil în momentul în care vom primi bani de la Guvern. Avem un proiect care a stat degeaba la Agenţia de Dezvoltare Regională Brăila şi pe care acum l-am mutat la Ministerul Dezvoltării, pentru a fi inclus în programul de reabilitare a celor 10.000 de kilometri de drumuri, unde a şi fost aprobat”, a declarat primarul oraşului Hârşova, Tudor Nădrag. El a precizat că speră ca atragerea unor investitori privaţi să rezolve o bună parte din problema locurilor de muncă.