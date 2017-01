Utopia lui Boc şi buzunarele goale ale românilor

O altă experienţă bocciană a avut loc vineri, când premierul a uluit România întreagă, din nou, cu explicaţiile sale abracadabrante despre cum, la anul, din mai puţini bani, românii vor primi puţin şi vor ajunge la mult! Premierul Boc a declarat vineri că, prin Legea salarizării unitare, bugetarii vor recupera \"o sumă importantă\" din diminuările salariale de 25% stabilite în vara acestui an, arătând că, până la adoptarea acestei legi, situaţiile precum cele de la Finanţe vor fi rezolvate prin amendarea OUG 1/2010. \"La nivel bugetar avem Legea salarizării personalului bugetar pentru anul 2011, această lege are două avantaje: pe de o parte încă o dată stabileşte foarte clar ierarhia funcţiilor publice şi a profesiilor bugetare din România şi le aşază pe fiecare la locul lor în sistem şi, pe de altă parte, stabileşte salariile pentru anul 2011, atât cât îşi poate permite ţara în acest moment. Repet, nu vin cu lucruri populiste, vin cu ceea ce ţara poate să-şi permită, pentru că e uşor să promiţi, e greu să pui în practică\", a declarat premierul vineri. Boc a subliniat că Legea salarizării pentru anul 2011 va consacra o recuperare a sumelor de bani pierdute prin diminuarea cu 25% a veniturilor bugetarilor în vara acestui an. \"Nu ofer formula finală pentru că este în plin proces de negociere, dar vă pot asigura că salariul minim, raportat la cel existent în momentul de faţă, de 600 de lei, va creşte şi, pe de altă parte, se va recupera o sumă importantă din ceea ce bugetarii au pierdut începând cu iunie 2010\", a spus el.

Cu alte cuvinte, punându-se la adăpost de populismul proferat de atâtea ori de la tribună de mentorul său, Traian Băsescu, Emil Boc încearcă să explice cum din salariile diminuate (majoritatea ilegal) în 2010 şi care se vor majora cu un procent foarte mic la anul, românii îşi vor recupera pierderile din acest an! Să mai comentăm?