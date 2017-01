Va continua seria negativă a Stelei?

În această seară, de la ora 21.45, Steaua va susţine a cincea confruntare în Grupa F a Ligii Campionilor. Fără victorie într-un meci oficial de 12 partide, vicecampioana României are toate şansele să-şi prelungească această serie negativă avînd în vedere că întîlneşte, în deplasare, pe Bayern Munchen. Antrenorul germanilor, Jurgen Klinsmann, consideră că partida cu Steaua are “o importanţă enormă” pentru campioana din Bundesliga, care, în caz de victorie, îşi va garanta prezenţa în optimile de finală ale Ligii Campionilor. “Avem o şansă foarte mare să ne calificăm în optimile Ligii Campionilor şi, din acest motiv, ne concentrăm în totalitate doar asupra meciului cu Steaua”, a precizat Klinsmann, pe site-ul oficial al clubului bavarez. În tabăra gazdelor, mici semne de întrebare mai sînt doar asupra lui Demichelis, care s-a lovit la gambă în partida cu Cottbus. De altfel, argentinianul a şi fost înlocuit în acel joc de Klinsmann, însă nu pentru că era grav accidentat, ci pentru a fi menajat în perspectiva jocului cu Steaua. Fără Ogăraru (accidentat), vicecampioana României a plecat ieri în Bavaria, antrenorul Dorinel Munteanu incluzîndu-i în lot şi pe Arthuro, Kapetanos şi Pleşan, care nu au făcut parte din lotul folosit la Craiova. Dorinel Munteanu este optimist înaintea confruntarii din această seară, însă consideră că meciul decisiv va fi cel cu Fiorentina, de peste două săptămîni: “Toată lumea spune că ne pregătim de al 13-lea meci consecutiv fără victorie, însă noi plecăm cu încredere la Munchen. Bayern este favorită şi toţi se gîndesc că pierdem. Eu ţin să îi contrazic. Mergem în Germania să jucăm un fotbal de calitate, iar pentru noi mult mai important va fi jocul din ultima etapă, cu Fiorentina”, a afirmat “Munti”. Atenţia steliştilor se va îndrepta şi spre celălalt joc al Grupei F, din Italia, unde se înfruntă Fiorentina şi Lyon. Dacă echipa lui Adi Mutu nu va cîştiga, Steaua va da bătălia decisivă, în ultima etapă, cu Fiorentina, pentru continuarea aventurii europene prin Cupa UEFA, indiferent dacă va pierde în această seară la Munchen. Steaua are motive întemeiate să-şi facă griji în Germania, mai ales că Bayern a înscris în ultimele 26 de meciuri de pe teren propriu!

Echipele probabile - Bayern Munchen (antrenor Jurgen Klinsmann): Rensing - Lucio, Demichelis, Van Buyten - Van Bommel, Ze Roberto, Lahm - Schweinsteiger, Ribery - Klose, Toni; Steaua (antrenor Dorinel Munteanu): Zapata - Golanski, D. Goian, Ghionea, P. Marin - M. Rădoi, Ov. Petre - Nicoliţă, Dayro Moreno, Toja - B. Stancu. Arbitri: Eric Braamhaar - Arie Brink şi Patrick Gerritsen (toţi din Olanda).

Meciuri disputate:

Etapa 1: Steaua - Bayern 0-1, Lyon - Fiorentina 2-2

Etapa a 2-a: Fiorentina - Steaua 0-0, Bayern - Lyon 1-1

Etapa a 3-a: Steaua - Lyon 3-5, Bayern - Fiorentina 3-0

Etapa a 4-a: Lyon - Steaua 2-0, Fiorentina - Bayern 1-1

Clasament Grupa F

1. Lyon 4 2 2 0 10-6 8

2. Bayern 4 2 2 0 6-2 8

3. Fiorentina 4 0 3 1 3-6 3

4. Steaua 4 0 1 3 3-8 1

Au rămas de jucat:

Etapa a 5-a (25 noiembrie): Bayern - Steaua, Fiorentina - Lyon

Etapa a 6-a (10 decembrie): Steaua - Fiorentina, Lyon - Bayern