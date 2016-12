Va fi amenajat un sens giratoriu în centrul oraşului Murfatlar

Administraţia locală din oraşul Murfatlar lucrează la un proiect pentru amenajarea în centrul oraşului a unui sens giratoriu la intersecţia drumurilor naţionale 3 şi 22C. Şi asta pentru că circulaţia în zonă, atât cea auto cât şi cea pietonală, se desfăşoară în acest moment cu încălcarea legii, după cum spun specialiştii din Primărie. „Pentru a reglementa această problemă, am făcut măsurătorile şi am găsit cea mai bună soluţie pentru un sens giratoriu, care va fi flancat de treceri de pietoni“, a declarat primarul oraşului Murfatlar, Valentin Saghiu. Edilul şef a explicat că acum este un moment prielnic pentru a amenaja sensul giratoriu pentru că a scăzut traficul rutier pe acest sector de drum datorită dării în folosinţă a autostrăzii. „A apărut această oportunitate şi am profitat de ea pentru a veni în sprijinul celor care circulă pe aici“, a mai spus Saghiu. Primarul a precizat că în acest fel se va rezolva problema accesului auto din centrul civic spre drumul naţional prin sensul giratoriu, dar şi cel pietonal odată cu înfiinţarea trecerilor de pietoni. „Acum nu există treceri de pietoni către cele două bănci comerciale şi complexul comercial din zonă, iar traversarea se face ilegal“, a explicat primarul. Şeful administraţiei publice locale a mai spus că din cauza spaţiului foarte mic va fi nevoie să se lărgească o bandă tăind din parcul central pentru ca autoutilitarele să poată circula în sensul giratoriu. Lucrările vor începe în scurt timp, iar până în iarnă primarul spune că sensul ar putea fi dat în folosinţă.