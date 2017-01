Va fi etapa gazdelor?

Toate cele patru echipe gazdă de astăzi sînt socotite favorite în manşa retur a optimilor de finală ale Champions League. Cea mai uşoară misiune o va avea Barcelona, vicecampioana Spaniei fiind singura echipă victorioasă în tur. Catalanii se pot mulţumi şi cu un egal în această seară, dar este greu de crezut că Celtic poate face minuni pe “Camp Nou”. Misiune uşoară pare să aibă şi Manchester United, OL nefiind în cea mai bună formă. Iar francezii trebuie neapărat să marcheze în Anglia pentru a spera la calificare. Campioana Europei continuă să aibă probleme cu accidentările, pe lista absenţilor din această seară fiind Jankulovski, Emerson şi Seedorf (olandezul are - totuşi - şanse reduse să joace). La milanezi vor reintra Kaka, Nesta şi Inzaghi, dar şi Arsenal speră să-l folosească pe Van Persie din primul minut. Cea mai grea misiune o va avea FC Sevilla, care are nevoie de victorie pentru a accede în sferturi. Dar Fener este marea surpriză a actualei ediţii a CL, prestaţiile excelente de pînă acum aducînd campioana Turciei la un pas de o mare performanţă. Iar un egal este la îndemîna lui Roberto Carlos & Co. Din păcate pentru turci, brazilianul n-a putut fi recuperat după accidentarea din meciul tur şi n-a mai făcut deplasarea în Spania.

Programul meciurilor din această seară, toate întîlnirile fiind programate de la ora 21.45: FC Barcelona - Celtic Glasgow (în tur: 3-2); Manchester United - Olympique Lyon (1-1); AC Milan - Arsenal Londra (0-0); FC Sevilla - Fenerbahçe Istanbul (2-3).