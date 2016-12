Va fi lansată cea mai mare navă de croazieră din lume

Royal Caribbean Cruises va lansa anul viitor nava „Harmony of The Seas“, care, cu 2.747 de cabine pentru 5.479 de pasageri şi 2.400 de membri ai echipajului, va fi cea mai mare din lume, a declarat preşedintele World Travel, Nicolae Demetriade, care reprezintă în România Royal Caribbean. Nava va avea 16 punţi, o greutate de 227.000 de tone şi va beneficia de şapte zone exclusiviste, respectiv Parcul Central, Boardwalk, Promenada Royal, zona de piscine şi activităţi sportive, centru spa, centru de fitness, zonă pentru divertisment şi zonă dedicată tinerilor. „Harmony of The Seas“ va fi prima navă Royal Caribbean unde vor fi disponibile tobogane cu apă. ”Pasagerii din România vor putea face rezervări pe toate itinerariile navei începând din toamna acestui an”, a spus Demetriade. El a adăugat că celelalte două nave din aceeaşi clasă deţinute de Royal Carribean şi care sunt în prezent cele mai mari din lume, „Oasis of The Seas“ şi „Allure of The Seas“, au atras 400 de turişti români. „Allure of The Seas“ va face, din această vară, itinerarii şi în Marea Mediterană. Royal Caribbean International este o companie globală, având o flotă de 22 de nave. Compania are în ofertă croaziere în Caraibe, Alaska, Canada, Europa, Australia, Noua Zeelandă, Asia şi America de Sud.