Va fi „nebunie” mare de 1 Mai!

De mâine încep să sosească primii turiști care vor petrece minivacanța de 1 Mai la malul mării, iar majoritatea pregătirilor intră în linie dreaptă. În ceea ce privește distracția, Mamaia ocupă din nou poziția fruntașă, urmată de Vama Veche. Petrecerile în cluburi, festivalurile cu DJ, evenimentele cu mașini și concertele pe plajă alcătuiesc grosul evenimentelor distractive.

PARADA LITORALULUI Asociația Litoral - Delta Dunării organizează și în acest an, de 1 Mai, Parada Litoralului, la care vor participa mașinile de la Offroad Club Constanța, autobuzul supraetajat, mașini de raliu, mașini de epocă, mașini tunate și motociclete. La parada din acest an și-a anunțat prezența și jucătorul constănțean de tenis Horia Tecău.

FESTIVALURI DE MUZICĂ ELECTRONICĂ Numeroși tineri din România, dar și din alte țări europene se vor distra la cea de-a 17-a ediție a festivalului de muzică electronică Sunwaves, la care vor mixa peste 30 de DJ din țară și de peste hotare. Festivalul The Mission are loc în acest an pe 2 mai, la complexul Enigma din Mamaia. La eveniment și-a anunțat participarea și celebrul artist american Skrillex.

CLUBURILE DIN MAMAIA Ibiza estului este pregătită pentru nopți albe și petreceri incendiare în cluburile sale. Clubul Bellagio găzduiește pe 1 Mai un concert al cuplului Antonia și Alex Velea, iar pe 2 mai, aici va cânta suedezul Mohombi. Loredana va face show cu Banda Agurida în noaptea de 1 Mai, în clubul Le GaGa din Mamaia Nord, unde pe 2 mai va cânta Taraful din Clejani. În clubul Ego va mixa în seara de 1 Mai DJ-ul olandez Da Phonk din Amsterdam, iar în seara de 2 mai - DJ-ul francez Mike Moody din Paris. Clubul Fratelli a pregătit pentru 1 Mai o petrecere la care va mixa DJ Dirty Law din Londra, iar noaptea de 2 mai va fi animată în Fratelli de un alt artist străin, DJ Pete din Mykonos, Grecia.

1 MAI TUNING FEST Pasionații de mașini tunate sunt așteptați să participe la 1 Mai Tuning Fest, eveniment ce va avea loc în perioada 1 - 3 mai, în Portul Turistic Mangalia. Anul acesta, în cadrul evenimentului se vor desfășura concursuri de Car Audio, Tuning Auto & Moto, Drift și vor avea loc și demonstrații cu piloți profesioniști.

CONCERTE PE PLAJĂ ÎN VAMĂ Serile de 1 și 2 mai se anunță incendiare la Vama Veche. Pe plaja din stațiune va avea loc festivalul „Fish Eye”, cu intrare liberă și un line-up artistic foarte consistent și interesant. Pe 1 mai vor urca pe scenă DJ K-Lu, We Singing Colours, Toulouse Lautrec, Les Elephantes Bizarres și ROA. În cea de-a doua seară, pe 2 mai, vor urca pe scenă Alternosfera, Robin & The Backstabbers, Golan, Ok Corral și Byron.