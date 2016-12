Vă mai rămân bani după acoperirea cheltuielilor lunare?

08:34:35 / 03 Februarie 2014

Cei mai saraci oameni din tara

Atita timp cit patronii vostrii mazare si constantinescu sunt campionii celor mai mari biruri din tara cum puteti sa mai puneti aceasta intrebare. In 2014, Guvernul ales de 75% de fraieriti le-a dat liber primarilor sa majoreze taxele locale cat de mult au nevoie .Majoritatea primarilor din tara au anuntat public ca nu vor mari taxele locale in 2014.Constanta conduce aceasta lista, primarul radu mazare anuntand ca va indexa birurile cu rata inflatiei pe ultimii trei ani, 16.05%.Un loc de parcare este70-80 lei/pe an in Bucuresti, 180 lei in pasalicul de Constanta. Avem cea mai scumpa gigacalorie din tara cel mai murdar oras,cea mai corupta administratie din Romania, asta trebuia sa scrie Primarul in fituica trimisa.