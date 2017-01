Va petrece în puşcărie şase ani

Un constănţean de 20 de ani, judecat pentru lovituri cauzatoare de moarte, a fost condamnat, ieri, de Tribunalul Constanţa la şase ani de închisoare. Pe parcursul cercetărilor, Elvis Orazali a recunoscut acuzaţiile aduse. W„Da, este adevărat ce spun procurorii, nu am nimic în plus de adăugat faţă de ce am zis la Parchet”, a afirmat Orazali în faţa instanţei. Potrivit actului de inculpare, pe 18 iunie, în jurul orei 17.00, pe strada Farului din Constanţa, Elvis Orazali i-a tras un pumn lui Ecrem Ismail, de 48 de ani, din Constanţa, în urma căruia acesta a căzut şi s-a lovit cu capul de asfalt. Rănitul a fost transportat cu o ambulanţă la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, unde a suferit o intervenţie chirurgicală, însă după o săptămână a decedat. Elvis Orazali a fost arestat la scurt timp, anchetatorii stabilind că bărbatul este recidivst. Conform procurorilor, agresorul a mai fost condamnat la o pedeapsă cu suspendarea executării pentru o tâlhărie ce a avut loc pe 7 noiembrie 2009, în curtea internatului Liceului Sportiv din Constanţa. La acea dată, Elvis Orazali împreună cu Tamer Ismail l-au ameninţat cu un cuţit pe un elev de 13 ani, căruia i-au luat telefonul mobil. Sentinţa nu este definitivă.