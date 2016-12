O tânără în vârstă de 23 de ani, din România, damă de companie în Italia, este convinsă că putea fi următoarea victimă a suspectului arestat pentru uciderea a două escorte de lux, potrivit paginii web a cotidianului Corriere della Sera. „Vă rog să-mi spuneţi că l-au prins!”, i-a implorat Martina pe jurnaliştii ziarului italian. “Cel mai probabil, după ele mă omora pe mine. Abia acum mi-am dat seama că nebunul ăla mă căuta. Un bărbat de 35 de ani din provincia Udine mă invitase la o plimbare cu o ambarcaţiune pe mare, dar, din fericire, am refuzat”, a declarat românca. “Nu am fost de acord pentru că îmi spusese să aduc cu mine şi o prietenă. Dar eu nu am relaţii în trei. În plus, mai este ceva care nu se potriveşte. Mi-a spus că nu venea să mă ia de acasă şi că mă aştepta la mare”, a povestit tânăra, îngrozită după ce a aflat din presă despre crimele înfiorătoare ale lui Ramon Berloso, de 35 de ani. Amintim că o tânără, în vârstă de 23 de ani, din Constanţa, a fost ucisă cu bestialitate de un criminal în serie care a şocat întreaga Italie prin cruzimea sa. Anchetatorii spun că Diana Alexiu a dispărut în urmă cu aproape trei luni. De atunci, poliţiştii italieni, alertaţi de familia fetei, au căutat-o neîncetat, însă eforturile lor au fost zadarnice. Rudele Dianei le-au povestit carabinierilor că ultima dată vorbiseră cu ea la telefon pe 20 mai. De atunci, Diana nu a mai dat niciun semn de viaţă… După ce a fost prins, Berloso le-a povestit procurorilor că i-a propus Dianei Alexiu să-l însoţească într-un weekend pe un iaht, în schimbul sumei de 10.000 de euro. Românca a acceptat, fără să ştie că intră într-o capcană mortală. Berloso le-a spus poliţiştilor italieni că mai întâi a snopit-o în bătaie pe tânără, după care a ucis-o cu o lovitură de arbaletă. După ce s-a asigurat că fata este moartă, a dezbrăcat-o, a urcat-o în maşină şi a transportat cadavrul până la marginea localităţii Tapogliano al Torre (regiunea Friuli – Veneţia Giulia), lângă un viaduct, acolo unde o îngropase şi pe Ileana Vecchiato, o altă damă de companie pe care o omorâse.