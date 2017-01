Va scădea numărul de credite ipotecare

Creditele ipotecare ce vor fi accesate în acest an vor scădea ca număr, din cauza reducerii puterii de cumpărare generate de fluctuaţia cursului valutar şi pe fondul crizei financiare internaţionale. Observaţia a fost făcută de preşedintele Alpha Bank, Sergiu Oprescu, ţinînd cont şi de faptul că “cea mai mare parte a cererii pentru locuinţe noi, respectiv 20-30%, a venit din partea fondurilor de investiţii”, iar ţara noastră nu se poate sustrage din criza financiară internaţională. 2008 nu se va clasa la nivelul creşterii de 67% înregistrată de piaţa românească a creditelor imobiliare în ultimii trei ani. Lipsa de lichiditate pe pieţele interbancare a determinat creşterea costului banilor, astfel că băncile au majorat costurile de creditare prin mărirea dobînzii sau a comisionului, “făcînd astfel mai puţin atractivă oferta băncilor către utilizatorii finali\", a explicat Oprescu. Interesul scăzut pentru credite ipotecare manifestat de populaţie încă de la începutul acestui an vine, deci, din nevoia de precauţie faţă de creşterea ratelor de rambursare a creditelor. Preşedintele Alpha Bank a mai precizat că puterea de cumpărare diminuată a creat deja un dezechilibru între cerere şi capacitatea de suportare a preţurilor locuinţelor: \"Nu prognozăm o criză, doar ridicăm nişte probleme care trebuie avute în vedere. Acei dezvoltatori care nu şi-au asigurat fondurile necesare dezvoltării pînă acum vor avea probleme în acest an. Vor exista însă oportunităţi pentru cei care au ştiut să-şi asigure finanţările. Este un an interesant, cei precauţi şi care şi-au făcut planificări vor cîştiga şi, de asemenea, se vor face şi corecţiile necesare pe piaţă”. Piaţa creditului ipotecar a ajuns anul trecut la 4 miliarde de euro, ceea ce reprezintă sub 200 de euro pe cap de locuitor, adică de 500 de ori mai mică decît media UE, unde piaţa creditului ipotecar este de 10.000 de euro/cap de locuitor. Cu toate acestea, “România are un potenţial foarte mare în domeniu”, a conchis Oprescu.