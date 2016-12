„De-a lungul timpului, colaborarea cu cotidianul Telegraf a fost foarte bună, făcându-mi chiar plăcere. De câte ori am avut informaţii pe care am dorit să le facem cunoscute, am apelat la voi prima dată, datorită impactului pe care Telegraf îl are pe piaţa constănţeană. Vă urez să aveţi succes şi să continuaţi în acelaşi mod ca şi până acum, rezultatele de pe viitor fiind o măsură a activităţii pe care o desfăşuraţi”

Rectorul Universităţii Maritime Constanţa, prof. univ. dr. ing. Cornel Panait