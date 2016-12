Vacanțe ieftine și în acest an prin ”Litoralul pentru Toți”

Românii care vor să vină pe litoral, însă nu dispun de un buget prea mare pot profita și în acest an de ofertele hotelierilor și ale agențiilor de turism. Asociația Litoral - Delta Dunării (ALDD), Federația Patronatelor din Turismul Românesc și Asociația Națională a Agențiilor de Turism au lansat a XV-a ediție a programului ”Litoralul pentru Toți”, care se va desfășura în perioada 4 mai - 19 iunie 2015. Astfel, turiștii care vor să vină în Mamaia, Constanța sau Eforie, în cadrul programului, pot profita de tarifele maximale care ajung pentru un sejur de 6 nopți/persoană, fără mic dejun, până la 205 lei la un hotel de o stea și până la 265 de lei pentru 3 stele. Cu micul dejun inclus, un turist plătește pe sejur cel mult 315 lei la un hotel de 2 stele, 425 lei la 3 stele, 485 lei la 4 stele și 605 lei la un hotel de 5 stele. Ca și la ediția precedentă, turiștii pot profita și de varianta All Inclusive, care asigură toate cele 3 mese - servite în regim bufet, băuturi incluse, dar și alte beneficii. Tarifele maximale pentru sejururi All Inclusive de 5 nopți de persoană pornesc de la 765 lei la un hotel de 3 stele și ajung până la 985 lei la un hotel de 5 stele. Pentru sudul litoralului (Costinești, Olimp, Neptun, Jupiter, Cap Aurora, Venus, Saturn, Mangalia, 2 Mai, Vama Veche), tarifele maximale pornesc de la 159 de lei de persoană pentru 6 nopți și ajung până la 469 de lei pe sejur la un hotel de 5 stele, cu mic dejun inclus. În program sunt înscrise 16 hoteluri ce pun la dispoziție 1.238 de locuri pe serie. ”Cu sprijinul Consiliului Judeţean Constanța, și la această ediție voucherul de atracții permite turiștilor să aleagă dintre mai multe obiective turistice renumite din județ - Muzeul de Istorie Națională și Arheologie, Muzeul de Artă, Muzeul de Artă Topalu, Monumentul Adamclisi, Cetatea Histria”, a declarat președintele ALDD, Corina Martin.