Vacanţă cu peripeţii pentru Şerban de la „Animal X“

Şerban, alias Hienă, unul dintre membrii fondatori ai trupei „Animal X”, a avut parte, de curînd, de una dintre cele mai palpitante vacanţe ale sale de pînă acum. Împreună cu cîţiva prieteni, interpretul a plănuit o vacanţă la munte, la schi, astfel că, la începutul lunii, a plecat la Topliţa. Acolo, pe pîrtia Magheruş, şi-a început pregătirile pentru marea aventură planificată încă din toamnă: să coboare pe off-piste din vîrful Răchitiş, în Munţii Călimani. „Am început să schiez acum un an, cînd am acumulat cam 20 de zile de schi propriu-zise. Mi-a plăcut foarte mult provocarea pe care o lansează acest sport şi m-am hotărît să învăţ cît se poate de repede, pentru a recupera timpul pierdut”, a precizat Şerban.

După numeroase căzături şi după ce şi-a pierdut ochelarii din echipament şi a stricat o închizătoare de la clăpari, Hienă a reuşit să îşi îndeplinească visul. „Ultima zi a fost cea mai frumoasă. Coborîrea de la atitudinea de peste 2000 de metri pot spune că a fost cea mai spectaculoasă, ţinînd cont că am coborît de pe versant peste lacul vulcanic Iezer, care era îngheţat, iar ultima parte din drum am parcurs-o noaptea, sub un clar de lună plină care îţi tăia respiraţia. A fost o aventură pe care am trăit-o intens, pe care o resimt fizic prin febra musculară, dar care mi-a arătat noi perspective despre acest sport şi despre limitele mele fizice. A fost o încercare şi o senzaţie care mi-a adus aminte de cît de mult îmi lipsea aventura în mijlocul naturii”, a mărturisit Hienă.